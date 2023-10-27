Центробанк предупредил о высокой инфляции в 2023 году

Банк России: прогноз по инфляции повысился до 7,5% на 2023 год

27 октября 2023 в 15:38 Размер текста - 17 +

Центробанк повысил ожидания по инфляции в России Фото: Владимир Андреев © URA.RU В России усилилось инфляционное давление, которая в настоящий момент превышает значения, ожидаемые Центробанком. Теперь они составляют около 7,5%. «Прогноз инфляции на 2023 год повышен до 7-7,5%. Ранее они составляли 6-7%», — г оворится на официальном сайте Центробанка. Отмечается, что инфляция в стране усилилась, вопреки ожиданиям Банка России. Центробанк поднял ключевую ставку до 15% 27 октября. Она повышена на 200 базисных пунктов.

В России усилилось инфляционное давление, которая в настоящий момент превышает значения, ожидаемые Центробанком. Теперь они составляют около 7,5%. «Прогноз инфляции на 2023 год повышен до 7-7,5%. Ранее они составляли 6-7%», — говорится на официальном сайте Центробанка. Отмечается, что инфляция в стране усилилась, вопреки ожиданиям Банка России. Центробанк поднял ключевую ставку до 15% 27 октября. Она повышена на 200 базисных пунктов.