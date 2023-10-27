27 октября 2023

Центробанк предупредил о высокой инфляции в 2023 году

Банк России: прогноз по инфляции повысился до 7,5% на 2023 год
© Служба новостей «URA.RU»
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Здание Центробанка России на Неглинной улице д. 12. Москва, центробанк, банк россии, центральный банк россии
Центробанк повысил ожидания по инфляции в России Фото:

В России усилилось инфляционное давление, которая в настоящий момент превышает значения, ожидаемые Центробанком. Теперь они составляют около 7,5%.

«Прогноз инфляции на 2023 год повышен до 7-7,5%. Ранее они составляли 6-7%», — говорится на официальном сайте Центробанка. Отмечается, что инфляция в стране усилилась, вопреки ожиданиям Банка России.

Центробанк поднял ключевую ставку до 15% 27 октября. Она повышена на 200 базисных пунктов.

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В России усилилось инфляционное давление, которая в настоящий момент превышает значения, ожидаемые Центробанком. Теперь они составляют около 7,5%. «Прогноз инфляции на 2023 год повышен до 7-7,5%. Ранее они составляли 6-7%», — говорится на официальном сайте Центробанка. Отмечается, что инфляция в стране усилилась, вопреки ожиданиям Банка России. Центробанк поднял ключевую ставку до 15% 27 октября. Она повышена на 200 базисных пунктов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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