Центробанк предупредил о высокой инфляции в 2023 году

Центробанк повысил ожидания по инфляции в России
В России усилилось инфляционное давление, которая в настоящий момент превышает значения, ожидаемые Центробанком. Теперь они составляют около 7,5%.
«Прогноз инфляции на 2023 год повышен до 7-7,5%. Ранее они составляли 6-7%», —
Центробанк поднял ключевую ставку до 15% 27 октября. Она повышена на 200 базисных пунктов.
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