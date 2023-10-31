Кадыров уличил Запад в лицемерии из-за удара по больнице в Газе

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Рамзан Кадыров заявил, что не должно быть мира, где не считаются с интересами всех людей Фото:

Страны Запада постоянно говорят о свободе и стремлении к миру, и сами же уничтожают все, что не соответствует их интересам. Об этом заявил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров на фоне поощрения атак Израиля на сектор Газа при поддержке США.

«Двойные стандарты и лицемерие уже стали обыденностью для сионистского государства (Израиль — прим. URA.RU) и их западных покровителей. Прицельным огнем они уничтожают все, что так или иначе не соответствует их интересам. И это „цивилизованный“ Запад называет свободой», — написал Рамзан Кадыров в своем telegram-канале.

По его словам, западные государства «направляют» разрушительное оружие» на больницы, школы и различные религиозные объекты. Чеченский лидер также подчеркнул, что не должно быть мира, где не считаются с интересами всех людей.

Ранее между Израилем и палестинским движением ХАМАС из сектора Газа начались военные действия. За время конфликта Иерусалим неоднократно проводил наземные рейды и наносил авиаудары по территории анклава. Недавно президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Запад несет полную ответственность за «кровопролитие» в Газе, передает Life.

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Страны Запада постоянно говорят о свободе и стремлении к миру, и сами же уничтожают все, что не соответствует их интересам. Об этом заявил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров на фоне поощрения атак Израиля на сектор Газа при поддержке США. «Двойные стандарты и лицемерие уже стали обыденностью для сионистского государства (Израиль — прим. URA.RU) и их западных покровителей. Прицельным огнем они уничтожают все, что так или иначе не соответствует их интересам. И это „цивилизованный“ Запад называет свободой», — написал Рамзан Кадыров в своем telegram-канале. По его словам, западные государства «направляют» разрушительное оружие» на больницы, школы и различные религиозные объекты. Чеченский лидер также подчеркнул, что не должно быть мира, где не считаются с интересами всех людей. Ранее между Израилем и палестинским движением ХАМАС из сектора Газа начались военные действия. За время конфликта Иерусалим неоднократно проводил наземные рейды и наносил авиаудары по территории анклава. Недавно президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Запад несет полную ответственность за «кровопролитие» в Газе, передает Life.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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