Кадыров уличил Запад в лицемерии из-за удара по больнице в Газе

31 октября 2023 в 15:48 Размер текста - 17 +

Рамзан Кадыров заявил, что не должно быть мира, где не считаются с интересами всех людей Фото: Официальный сайт Правительства Чеченской Республики Страны Запада постоянно говорят о свободе и стремлении к миру, и сами же уничтожают все, что не соответствует их интересам. Об этом заявил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров на фоне поощрения атак Израиля на сектор Газа при поддержке США. «Двойные стандарты и лицемерие уже стали обыденностью для сионистского государства (Израиль — прим. URA.RU) и их западных покровителей. Прицельным огнем они уничтожают все, что так или иначе не соответствует их интересам. И это „цивилизованный“ Запад называет свободой», — написал Рамзан Кадыров в своем telegram-канале. По его словам, западные государства «направляют» разрушительное оружие» на больницы, школы и различные религиозные объекты. Чеченский лидер также подчеркнул, что не должно быть мира, где не считаются с интересами всех людей. Ранее между Израилем и палестинским движением ХАМАС из сектора Газа начались военные действия. За время конфликта Иерусалим неоднократно проводил наземные рейды и наносил авиаудары по территории анклава. Недавно президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Запад несет полную ответственность за «кровопролитие» в Газе, передает Life .

Страны Запада постоянно говорят о свободе и стремлении к миру, и сами же уничтожают все, что не соответствует их интересам. Об этом заявил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров на фоне поощрения атак Израиля на сектор Газа при поддержке США. «Двойные стандарты и лицемерие уже стали обыденностью для сионистского государства (Израиль — прим. URA.RU) и их западных покровителей. Прицельным огнем они уничтожают все, что так или иначе не соответствует их интересам. И это „цивилизованный“ Запад называет свободой», — написал Рамзан Кадыров в своем telegram-канале. По его словам, западные государства «направляют» разрушительное оружие» на больницы, школы и различные религиозные объекты. Чеченский лидер также подчеркнул, что не должно быть мира, где не считаются с интересами всех людей. Ранее между Израилем и палестинским движением ХАМАС из сектора Газа начались военные действия. За время конфликта Иерусалим неоднократно проводил наземные рейды и наносил авиаудары по территории анклава. Недавно президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Запад несет полную ответственность за «кровопролитие» в Газе, передает Life.