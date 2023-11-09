В Санкт-Петербурге сорвали концерт из-за антироссийской позиции музыканта

Появления силовиков спровоцировали антироссийские высказывания музыканта
ОМОН ворвался на концерт группы Zero People в Санкт-Петербурге из-за антироссийских высказываний ее лидера Александра Красовицкого. Об этом сообщает telegram-канал Baza.
«Сотрудники Росгвардии зашли в клуб „Космонавт“ до начала выступления. Красовицкого, известного своей антироссийской риторикой и еще одного музыканта, Александра Заранкина, сотрудники спецслужб увели. Концерт отменили», — пишет Baza.
Зрителей со слов канала не выпускают из клуба. Правоохранители проверяют зрителей и ищут среди них несовершеннолетних. URA.RU отправил запрос в пресс-службу Росгвардии. Ответ ожидается.
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