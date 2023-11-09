09 ноября 2023

В Санкт-Петербурге сорвали концерт из-за антироссийской позиции музыканта

© Служба новостей «URA.RU»
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Митинг День защитника отечества. Пермь, полиция, омон, росгвардия
Появления силовиков спровоцировали антироссийские  высказывания музыканта Фото:

ОМОН ворвался на концерт группы Zero People в Санкт-Петербурге из-за антироссийских высказываний ее лидера Александра Красовицкого. Об этом сообщает telegram-канал Baza.

«Сотрудники Росгвардии зашли в клуб „Космонавт“ до начала выступления. Красовицкого, известного своей антироссийской риторикой и еще одного музыканта, Александра Заранкина, сотрудники спецслужб увели. Концерт отменили», — пишет Baza.

Зрителей со слов канала не выпускают из клуба. Правоохранители проверяют зрителей и ищут среди них несовершеннолетних. URA.RU отправил запрос в пресс-службу Росгвардии. Ответ ожидается.

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ОМОН ворвался на концерт группы Zero People в Санкт-Петербурге из-за антироссийских высказываний ее лидера Александра Красовицкого. Об этом сообщает telegram-канал Baza. «Сотрудники Росгвардии зашли в клуб „Космонавт“ до начала выступления. Красовицкого, известного своей антироссийской риторикой и еще одного музыканта, Александра Заранкина, сотрудники спецслужб увели. Концерт отменили», — пишет Baza. Зрителей со слов канала не выпускают из клуба. Правоохранители проверяют зрителей и ищут среди них несовершеннолетних. URA.RU отправил запрос в пресс-службу Росгвардии. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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