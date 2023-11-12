Премьер Бангладеш назвала пять пунктов для завершения конфликта в Газе

Премьер Бангладеш представила план по прекращению конфликта в Газе

Шейх Хасина сообщила, что действия Израиля похожи на террор Фото: Министерство обороны Израиля

новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина представила проект из пяти пунктов по прекращению конфликта в секторе Газа. Об этом сообщили в газете Dhaka Tribune.

«Премьер-министр призвала к немедленному прекращению жестокой односторонней войны, навязанной Израилем Палестине. Она заявила, что война несправедлива и безжалостно нарушает права человека и международное гуманитарное право», — говорится в материале . По словам премьер-министра, Израиль находится в беспощадной ярости, совершая удары по больницам и инфрастуктуре сектора Газа.

Вторым пунктом Шейх Хасина отметила необходимость в открытии гуманитарного коридора для поставок продовольствия. Она подчеркнула, что необходимо действовать быстро для создания безопасного пути.

В-третьих, премьер-министр заявила, что убийства невинных мирных граждан и зачистка территорий методами Израиля создали атмосферу террора. «Такие порочные действия должны быть наказаны, чтобы люди, чьи очаги и дома находятся в секторе Газа, могли снова вести мирную жизнь на своей земле», — отметила Шейх Хасина.

В четвертом пункте она напомнила о согласованных решениях в ООН. В пятом предложении премьер-министр заявила, что мусульманская община должна быть едина в вопросе Палестины.

Ранее израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль твердо настроен победить палестинское движение ХАМАС и готов противостоять всему миру, если это станет необходимым, передает телеканал 360. Пресс-секретарь армии Израиля в резерве Джонатан Конрикус заявил, что израильские военные во время наземного вторжения в сектор Газа уничтожили более 150 тоннелей и других подземных объектов ХАМАС.