В Кремле прокомментировали сообщения о «перегруппировке» ВС РФ

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Дмитрий Песков на пресс-конференции, посвященной старту конкурса медиа-грантов РГО. Москва, песков дмитрий
Военные должны комментировать сообщения о передвижении ВС РФ, заявил Дмитрий Песков Фото:

В Кремле не освещают ход спецоперации, так как эти комментарии о ней должны давать военные. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ на вопрос о сообщениях о якобы переброске ВС РФ к востоку от Днепра.

«Вы знаете что мы не комментируем сам ход по СВО. Это прерогатива профессионалов — наших военных. В данном случае считаем, что это должны комментировать наши военные», — сообщил Дмитрий Песков в ходе общения с журналистами.

Ранее российские государственные СМИ сообщили со ссылкой на Минобороны, что группировка «Днепр» передислоцировалась. Позднее эти сообщения были аннулированы.

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В Кремле не освещают ход спецоперации, так как эти комментарии о ней должны давать военные. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ на вопрос о сообщениях о якобы переброске ВС РФ к востоку от Днепра. «Вы знаете что мы не комментируем сам ход по СВО. Это прерогатива профессионалов — наших военных. В данном случае считаем, что это должны комментировать наши военные», — сообщил Дмитрий Песков в ходе общения с журналистами. Ранее российские государственные СМИ сообщили со ссылкой на Минобороны, что группировка «Днепр» передислоцировалась. Позднее эти сообщения были аннулированы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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