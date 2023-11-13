В Кремле прокомментировали сообщения о «перегруппировке» ВС РФ

Военные должны комментировать сообщения о передвижении ВС РФ, заявил Дмитрий Песков
В Кремле не освещают ход спецоперации, так как эти комментарии о ней должны давать военные. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ на вопрос о сообщениях о якобы переброске ВС РФ к востоку от Днепра.
«Вы знаете что мы не комментируем сам ход по СВО. Это прерогатива профессионалов — наших военных. В данном случае считаем, что это должны комментировать наши военные», — сообщил Дмитрий Песков в ходе общения с журналистами.
Ранее российские государственные СМИ сообщили со ссылкой на Минобороны, что группировка «Днепр» передислоцировалась. Позднее эти сообщения были аннулированы.
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