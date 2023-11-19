19 ноября 2023

Росавиация предложила авиакомпаниям начать полеты в Северную Корею

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Работа аэропорта Кольцово. Екатеринбург, аэропорт кольцово, кольцово, самолет
Российские авиакомпании могут начать полеты в КНДР Фото:

Росавиация предложила авиакомпаниям начать регулярные полеты в Пхеньян. Об этом сообщили в СМИ.

«Делегация Росавиации посетила Северную Корею для согласования с управлением гражданской авиации КНДР организации рейсов российских перевозчиков в Пхеньян. Предложение оценить готовность к таким перевозкам получил „Аэрофлот“ и дальневосточная „Аврора“», — пишет «Коммерсант», ссылаясь на свои источники.

По данным издания, в «Аэрофлоте», Росавиации и Минтрансе не подтвердили информацию о начале авиасообщения между РФ и КНДР. В настоящее время полеты во Владивосток дважды в неделю выполняет только авиакомпания КНДР Air Koryo.

Авиасообщение между Россией и Северной Кореей работает в пробном режиме. В ближайшее время оно сможет полноценно функционировать, передает RT.

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Росавиация предложила авиакомпаниям начать регулярные полеты в Пхеньян. Об этом сообщили в СМИ. «Делегация Росавиации посетила Северную Корею для согласования с управлением гражданской авиации КНДР организации рейсов российских перевозчиков в Пхеньян. Предложение оценить готовность к таким перевозкам получил „Аэрофлот“ и дальневосточная „Аврора“», — пишет «Коммерсант», ссылаясь на свои источники. По данным издания, в «Аэрофлоте», Росавиации и Минтрансе не подтвердили информацию о начале авиасообщения между РФ и КНДР. В настоящее время полеты во Владивосток дважды в неделю выполняет только авиакомпания КНДР Air Koryo. Авиасообщение между Россией и Северной Кореей работает в пробном режиме. В ближайшее время оно сможет полноценно функционировать, передает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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