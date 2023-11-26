Путин поздравил с юбилеем легендарную телеведущую Анну Шатилову

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Анна Шатилова на долгие годы стала лицом советского телевидения Фото:

Президент России Владимир Путин поздравил с 85-летием легендарную телеведущую Анну Шатилову. Поздравительная телеграмма опубликована на сайте Кремля.

«Примите теплые поздравления с юбилейным Днем рождения. Вы … снискали высокое признание коллег и любовь нескольких поколений зрителей», — говорится в поздравлении. Путин отметил, что Шатилову по праву считают блестящим профессионалом и настоящей легендой отечественного телевидения.

Анна Шатилова — советская и российская теле- и радиоведущая, диктор Центрального телевидения Гостелерадио СССР. С 1962-го вела программы «Время» и «Новости», развлекательные передачи на советском ТВ, в том числе знаменитый «Голубой огонек».

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Президент России Владимир Путин поздравил с 85-летием легендарную телеведущую Анну Шатилову. Поздравительная телеграмма опубликована на сайте Кремля. «Примите теплые поздравления с юбилейным Днем рождения. Вы … снискали высокое признание коллег и любовь нескольких поколений зрителей», — говорится в поздравлении. Путин отметил, что Шатилову по праву считают блестящим профессионалом и настоящей легендой отечественного телевидения. Анна Шатилова — советская и российская теле- и радиоведущая, диктор Центрального телевидения Гостелерадио СССР. С 1962-го вела программы «Время» и «Новости», развлекательные передачи на советском ТВ, в том числе знаменитый «Голубой огонек».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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