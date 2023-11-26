Путин поздравил с юбилеем легендарную телеведущую Анну Шатилову

Анна Шатилова на долгие годы стала лицом советского телевидения Фото: Михаил Синицын/ТАСС

Президент России Владимир Путин поздравил с 85-летием легендарную телеведущую Анну Шатилову. Поздравительная телеграмма опубликована на сайте Кремля.

«Примите теплые поздравления с юбилейным Днем рождения. Вы … снискали высокое признание коллег и любовь нескольких поколений зрителей», — говорится в поздравлении . Путин отметил, что Шатилову по праву считают блестящим профессионалом и настоящей легендой отечественного телевидения.

Анна Шатилова — советская и российская теле- и радиоведущая, диктор Центрального телевидения Гостелерадио СССР. С 1962-го вела программы «Время» и «Новости», развлекательные передачи на советском ТВ, в том числе знаменитый «Голубой огонек».