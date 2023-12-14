Скончался один из основателей цветного телевидения в СССР Шендерович

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Умер один из основателей цветного телевидения в СССР Абрам Шендерович Фото:

На 97 году жизни скончался один из основателей советского цветного телевидения Абрам Шендерович. Об этом сообщил его куратор, адвокат Константин Андреев.

«Умер Абрам Шендерович, ему было 96 лет», — рассказал Андреев. Его слова передает telegram-канал РЕН ТВ.

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На 97 году жизни скончался один из основателей советского цветного телевидения Абрам Шендерович. Об этом сообщил его куратор, адвокат Константин Андреев. «Умер Абрам Шендерович, ему было 96 лет», — рассказал Андреев. Его слова передает telegram-канал РЕН ТВ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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