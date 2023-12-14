Скончался один из основателей цветного телевидения в СССР Шендерович

Умер один из основателей цветного телевидения в СССР Абрам Шендерович
На 97 году жизни скончался один из основателей советского цветного телевидения Абрам Шендерович. Об этом сообщил его куратор, адвокат Константин Андреев.
«Умер Абрам Шендерович, ему было 96 лет», — рассказал Андреев. Его слова передает telegram-канал РЕН ТВ.
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