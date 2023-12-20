Власти Днепра лишили Леонида Брежнева почетного звания

20 декабря 2023 в 19:43 Размер текста - 17 +

Леонид Брежнев (на фото) лишен звания «Почетный гражданин Днепра», заявил Борис Филатов Фото: Владимир Мусаэльян/ТАСС Власти города Днепр на Украине приняли решение лишить бывшего генсека СССР Леонида Брежнева звания почетного гражданина города. Об этом рассказал мэр города Борис Филатов. «Леонид Брежнев лишен звания «Почетный гражданин Днепра», — написал Филатов в своем telegram-канале. Он добавил, что процесс декоммунизации города будет продолжаться и завершится полностью. Несмотря на критику со стороны определенных лиц, мэр подчеркнул свою решимость в этом вопросе. Более того, было также принято решение о переименовании Екатеринославского бульвара, который в свое время был назван в честь Екатеринославской губернии Российской империи. В настоящее время бульвар носит название Кельнский, в честь города Кельн в Германии. Это решение связано с желанием провести реформу в отношении символики и названий, связанных с «имперским прошлым», и придать им более современное значение, заключил Филатов.

Власти города Днепр на Украине приняли решение лишить бывшего генсека СССР Леонида Брежнева звания почетного гражданина города. Об этом рассказал мэр города Борис Филатов. «Леонид Брежнев лишен звания «Почетный гражданин Днепра», — написал Филатов в своем telegram-канале. Он добавил, что процесс декоммунизации города будет продолжаться и завершится полностью. Несмотря на критику со стороны определенных лиц, мэр подчеркнул свою решимость в этом вопросе. Более того, было также принято решение о переименовании Екатеринославского бульвара, который в свое время был назван в честь Екатеринославской губернии Российской империи. В настоящее время бульвар носит название Кельнский, в честь города Кельн в Германии. Это решение связано с желанием провести реформу в отношении символики и названий, связанных с «имперским прошлым», и придать им более современное значение, заключил Филатов.