Брежнева лишили звания почетного гражданина Киева

Бывший генсек ЦК КПСС Леонид Брежнев лишился звания почетного гражданина Киева. Соответствующее решение приняли депутаты Киевского городского совета.
«Киевсовет лишил Леонида Брежнева звания почетного гражданина Киева», — пишут авторы telegram-канала «Политика страны». Они прикрепили соответствующее видео заседания городского совета киевской Рады, где и было принято данное решение. При этом отмечается, что Брежнев был первым человеком, кто удостоился звания почетного гражданина Киева. Это произошло после того, как тот открыл в городе мемориал монументу «Родина-мать».
На Украине власти страны проводят антироссийскую политику. Например, президент страны Владимир Зеленский хотел переименовать Россию в Московию. Также на Украине переименовывают улицы, названные в честь россиян, и сносят памятники.
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