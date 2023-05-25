Брежнева лишили звания почетного гражданина Киева

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Разное. Москва, скульптура, парк музеон, брежнев леонид, застой
Леонид Брежнев лишился звания почетного гражданина Киева Фото:

Бывший генсек ЦК КПСС Леонид Брежнев лишился звания почетного гражданина Киева. Соответствующее решение приняли депутаты Киевского городского совета.

«Киевсовет лишил Леонида Брежнева звания почетного гражданина Киева», — пишут авторы telegram-канала «Политика страны». Они прикрепили соответствующее видео заседания городского совета киевской Рады, где и было принято данное решение. При этом отмечается, что Брежнев был первым человеком, кто удостоился звания почетного гражданина Киева. Это произошло после того, как тот открыл в городе мемориал монументу «Родина-мать».

На Украине власти страны проводят антироссийскую политику. Например, президент страны Владимир Зеленский хотел переименовать Россию в Московию. Также на Украине переименовывают улицы, названные в честь россиян, и сносят памятники.

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Бывший генсек ЦК КПСС Леонид Брежнев лишился звания почетного гражданина Киева. Соответствующее решение приняли депутаты Киевского городского совета. «Киевсовет лишил Леонида Брежнева звания почетного гражданина Киева», — пишут авторы telegram-канала «Политика страны». Они прикрепили соответствующее видео заседания городского совета киевской Рады, где и было принято данное решение. При этом отмечается, что Брежнев был первым человеком, кто удостоился звания почетного гражданина Киева. Это произошло после того, как тот открыл в городе мемориал монументу «Родина-мать». На Украине власти страны проводят антироссийскую политику. Например, президент страны Владимир Зеленский хотел переименовать Россию в Московию. Также на Украине переименовывают улицы, названные в честь россиян, и сносят памятники.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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