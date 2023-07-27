На Украине снесли памятник Брежневу в его родном городе. Видео

27 июля 2023 в 21:53 Размер текста - 17 +

Власти Каменского обещали не сносить памятник Брежневу до окончания конфликта на Украине Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Каменском Днепропетровской области Украины демонтировали бюст уроженца города, бывшего генсека СССР Леонида Брежнева. Об этом сообщили в издании «Политика Страны». «В Каменском Днепропетровской области все-таки убрали бюст уроженца города, бывшего руководителя СССР Брежнева с центрального проспекта Свободы», — передает издание. Уточняется, что его хотят перенести в музей истории города. До этого власти Каменского заявляли, что не собираются убирать бюст Брежнева до окончания конфликта на Украине. Ранее стало известно о сносе памятнику поэту Александру Пушкину и Герою Советского союза Николаю Ватутину в Полтаве, пишет RT. Также во Львовской области демонтировали девять памятников советским солдатам за сутки.

В Каменском Днепропетровской области Украины демонтировали бюст уроженца города, бывшего генсека СССР Леонида Брежнева. Об этом сообщили в издании «Политика Страны». «В Каменском Днепропетровской области все-таки убрали бюст уроженца города, бывшего руководителя СССР Брежнева с центрального проспекта Свободы», — передает издание. Уточняется, что его хотят перенести в музей истории города. До этого власти Каменского заявляли, что не собираются убирать бюст Брежнева до окончания конфликта на Украине. Ранее стало известно о сносе памятнику поэту Александру Пушкину и Герою Советского союза Николаю Ватутину в Полтаве, пишет RT. Также во Львовской области демонтировали девять памятников советским солдатам за сутки.