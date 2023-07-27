В Каменском Днепропетровской области Украины демонтировали бюст уроженца города, бывшего генсека СССР Леонида Брежнева. Об этом сообщили в издании «Политика Страны».
«В Каменском Днепропетровской области все-таки убрали бюст уроженца города, бывшего руководителя СССР Брежнева с центрального проспекта Свободы», — передает издание. Уточняется, что его хотят перенести в музей истории города. До этого власти Каменского заявляли, что не собираются убирать бюст Брежнева до окончания конфликта на Украине.
Ранее стало известно о сносе памятнику поэту Александру Пушкину и Герою Советского союза Николаю Ватутину в Полтаве, пишет RT. Также во Львовской области демонтировали девять памятников советским солдатам за сутки.
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