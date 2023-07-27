На Украине снесли памятник Брежневу в его родном городе. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Разное. Москва, скульптура, парк музеон, брежнев леонид, застой
Власти Каменского обещали не сносить памятник Брежневу до окончания конфликта на Украине Фото:

В Каменском Днепропетровской области Украины демонтировали бюст уроженца города, бывшего генсека СССР Леонида Брежнева. Об этом сообщили в издании «Политика Страны».

«В Каменском Днепропетровской области все-таки убрали бюст уроженца города, бывшего руководителя СССР Брежнева с центрального проспекта Свободы», — передает издание. Уточняется, что его хотят перенести в музей истории города. До этого власти Каменского заявляли, что не собираются убирать бюст Брежнева до окончания конфликта на Украине.

Ранее стало известно о сносе памятнику поэту Александру Пушкину и Герою Советского союза Николаю Ватутину в Полтаве, пишет RT. Также во Львовской области демонтировали девять памятников советским солдатам за сутки.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Каменском Днепропетровской области Украины демонтировали бюст уроженца города, бывшего генсека СССР Леонида Брежнева. Об этом сообщили в издании «Политика Страны». «В Каменском Днепропетровской области все-таки убрали бюст уроженца города, бывшего руководителя СССР Брежнева с центрального проспекта Свободы», — передает издание. Уточняется, что его хотят перенести в музей истории города. До этого власти Каменского заявляли, что не собираются убирать бюст Брежнева до окончания конфликта на Украине. Ранее стало известно о сносе памятнику поэту Александру Пушкину и Герою Советского союза Николаю Ватутину в Полтаве, пишет RT. Также во Львовской области демонтировали девять памятников советским солдатам за сутки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...