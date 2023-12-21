Какие акции стоит купить в 2023

Аналитик Рябков спрогнозировал рост акций в 2024 году

22 декабря 2023 в 07:03 Размер текста - 17 +

Для акций нефтегазового сектора сохраняются высокие риски Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Рынок акций в России продолжит расти, наиболее перспективными остаются такие крупные игроки, как «Лукойл», «Роснефть», «Сбербанк», «Мосбиржа», «Магнит», «Северсталь», Globaltrans, «Астра» и Positive Technologies. Об этом URA.RU сообщили российские аналитики. Новость по теме Путин рассказал о новом инструменте долгосрочных сбережений россиян «Мы ожидаем, что рынок акций продолжит свой рост в 2024 году. В числе катализаторов роста увеличение бюджетных расходов, номинальных доходов населения и ценовых мультипликаторов. Полагаем, что индекс Мосбиржи в обозримой перспективе достигнет 3500 пунктов. Мы будем отслеживать рыночную конъюнктуру и, вероятно, пересмотрим наш прогноз в сторону повышения после преодоления индексом этого показателя. На привлекательность бумаг в следующем году будет влиять прежде всего курс валют», — подчеркнул управляющий директор по инвестициям УК ПСБ Николай Рясков. Сейчас можно обратить внимание на бумаги экспортеров; компании, способные переносить издержки на потребителей и предприятий, растущих выше номинальной экономики и имеющих низкую долговую нагрузку, отметил эксперт. «В сложившихся рыночных условиях целесообразно иметь в составе портфеля бумаги крупных эмитентов из секторов нефтегаза (например, Лукойл), финансов („Сбербанк“, „Мосбиржа“), потребсектора („Магнит“) и черной металлургии („Северсталь“)», — указал Рясков. Новость по теме Финансовый эксперт объяснил, как грамотно распорядиться деньгами до конца года Аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов добавил, что в банковском секторе фаворитом остается «Сбербанк», в нефтегазовом — «Роснефть», в отрасли логистики Globaltrans, в IT — Астра и Positive Technologies. «Отрасль логистики на 2024 года остается для нас наиболее интересной со своими лидерами, в IT-секторе идет расчет на монополию на рынке. Банковский сектор ожидает падение, но сильный лидер отрасли может продолжать рост, если объявит о выплате конкурентоспособных дивидендов. Нефтегазовый сектор должен оказаться на подъеме на фоне ожидания роста мировых цен на нефть и значительного сокращения дисконта на Urals в течение 2023 года», — объяснил собеседник агентства. В нефтегазовом секторе сохраняются риски, продолжил аналитик. «Он больше остальных подвержен внешнему давлению. Запрет на продажу танкеров России пока не приняли из-за отказа средиземноморских стран, но в 2024 году на них могут оказать давление и запрет вступит в силу. Поэтому инвестиции в нефтегазовый сектор РФ все еще очень рискованны, особенно после такого восстановления в течение 2023 года. Глубокая коррекция с дальнейшей стагнацией будет вполне оправдана в период жесткой монетарной политики Банка России», — предупредил Чернов. Доходности гособлигаций после крайне нестабильной динамики в этом году вновь падают в связи с распространенными ожиданиями снижений процентных ставок по всему миру в 2024 году. Американские фондовые индексы в среду понесли сильнейшие однодневные потери с сентября. Акции НОВАТЭКа на торгах Московской биржи подешевели на 5,15% — до 1452,4 рубля за бумагу. Снижение бумаг совпало с сообщением о том, что «НОВАТЭК» уведомил покупателей о форс-мажоре в отношении будущих поставок по «Арктик СПГ-2». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Рынок акций в России продолжит расти, наиболее перспективными остаются такие крупные игроки, как «Лукойл», «Роснефть», «Сбербанк», «Мосбиржа», «Магнит», «Северсталь», Globaltrans, «Астра» и Positive Technologies. Об этом URA.RU сообщили российские аналитики. «Мы ожидаем, что рынок акций продолжит свой рост в 2024 году. В числе катализаторов роста увеличение бюджетных расходов, номинальных доходов населения и ценовых мультипликаторов. Полагаем, что индекс Мосбиржи в обозримой перспективе достигнет 3500 пунктов. Мы будем отслеживать рыночную конъюнктуру и, вероятно, пересмотрим наш прогноз в сторону повышения после преодоления индексом этого показателя. На привлекательность бумаг в следующем году будет влиять прежде всего курс валют», — подчеркнул управляющий директор по инвестициям УК ПСБ Николай Рясков. Сейчас можно обратить внимание на бумаги экспортеров; компании, способные переносить издержки на потребителей и предприятий, растущих выше номинальной экономики и имеющих низкую долговую нагрузку, отметил эксперт. «В сложившихся рыночных условиях целесообразно иметь в составе портфеля бумаги крупных эмитентов из секторов нефтегаза (например, Лукойл), финансов („Сбербанк“, „Мосбиржа“), потребсектора („Магнит“) и черной металлургии („Северсталь“)», — указал Рясков. Аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов добавил, что в банковском секторе фаворитом остается «Сбербанк», в нефтегазовом — «Роснефть», в отрасли логистики Globaltrans, в IT — Астра и Positive Technologies. «Отрасль логистики на 2024 года остается для нас наиболее интересной со своими лидерами, в IT-секторе идет расчет на монополию на рынке. Банковский сектор ожидает падение, но сильный лидер отрасли может продолжать рост, если объявит о выплате конкурентоспособных дивидендов. Нефтегазовый сектор должен оказаться на подъеме на фоне ожидания роста мировых цен на нефть и значительного сокращения дисконта на Urals в течение 2023 года», — объяснил собеседник агентства. В нефтегазовом секторе сохраняются риски, продолжил аналитик. «Он больше остальных подвержен внешнему давлению. Запрет на продажу танкеров России пока не приняли из-за отказа средиземноморских стран, но в 2024 году на них могут оказать давление и запрет вступит в силу. Поэтому инвестиции в нефтегазовый сектор РФ все еще очень рискованны, особенно после такого восстановления в течение 2023 года. Глубокая коррекция с дальнейшей стагнацией будет вполне оправдана в период жесткой монетарной политики Банка России», — предупредил Чернов. Доходности гособлигаций после крайне нестабильной динамики в этом году вновь падают в связи с распространенными ожиданиями снижений процентных ставок по всему миру в 2024 году. Американские фондовые индексы в среду понесли сильнейшие однодневные потери с сентября. Акции НОВАТЭКа на торгах Московской биржи подешевели на 5,15% — до 1452,4 рубля за бумагу. Снижение бумаг совпало с сообщением о том, что «НОВАТЭК» уведомил покупателей о форс-мажоре в отношении будущих поставок по «Арктик СПГ-2».