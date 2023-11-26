Финансовый эксперт объяснил, как грамотно распорядится деньгами до конца года

Эксперт Макаров: для распределения денег нужно разбираться в инвестициях

26 ноября 2023 в 20:46 Размер текста - 17 +

Чтобы сохранить деньги их нужно положить на инвестиционный счет, заявил эксперт Макаров Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Самым лучшим решением распределить свободные деньги до Нового года будет положить их на инвестиционный счет, купить надежные облигации и получить в начале следующего года налоговый вычет. Об этом сообщил финансовый советник, эксперт проекта НИФИ Минфина России «Моифинансы.рф» Сергей Макаров. «Положить деньги на инвестиционный счет, купить надежные облигации с доходностью на уровне средней ставки по вкладам и получить в начале следующего года налоговый вычет на сумму до 52 тысяч рублей. Однако этот вариант подойдет только тем, кто разбирается в инвестициях и готов „припарковать“ свои деньги на срок не менее трех лет», — передает слова Макарова радио Sputnik . Управляющий директор по инвестициям УК «Промсвязьбанк» Андрей Русецкий рассказал, что нужно делать, чтобы накопить деньги. Он отметил, что сначала необходимо определиться с целью накоплений. Также стоит расставить приоритеты. При накоплении большой суммы ее можно вложить в паевой инвестиционный фонд (ПИФ), так как там высокая доходность, предложил эксперт. Исполнительный директор Klopenko Group Дмитрий Иванов высказал, что для увеличения своих сбережений необходимо их инвестировать в валюту, недвижимость, бизнес, в ценные бумаги или криптовалюту.

Самым лучшим решением распределить свободные деньги до Нового года будет положить их на инвестиционный счет, купить надежные облигации и получить в начале следующего года налоговый вычет. Об этом сообщил финансовый советник, эксперт проекта НИФИ Минфина России «Моифинансы.рф» Сергей Макаров. «Положить деньги на инвестиционный счет, купить надежные облигации с доходностью на уровне средней ставки по вкладам и получить в начале следующего года налоговый вычет на сумму до 52 тысяч рублей. Однако этот вариант подойдет только тем, кто разбирается в инвестициях и готов „припарковать“ свои деньги на срок не менее трех лет», — передает слова Макарова радио Sputnik. Управляющий директор по инвестициям УК «Промсвязьбанк» Андрей Русецкий рассказал, что нужно делать, чтобы накопить деньги. Он отметил, что сначала необходимо определиться с целью накоплений. Также стоит расставить приоритеты. При накоплении большой суммы ее можно вложить в паевой инвестиционный фонд (ПИФ), так как там высокая доходность, предложил эксперт. Исполнительный директор Klopenko Group Дмитрий Иванов высказал, что для увеличения своих сбережений необходимо их инвестировать в валюту, недвижимость, бизнес, в ценные бумаги или криптовалюту.