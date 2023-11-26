Финансовый эксперт объяснил, как грамотно распорядится деньгами до конца года

Эксперт Макаров: для распределения денег нужно разбираться в инвестициях
© Служба новостей «URA.RU»
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Деньги. Курган, зарплата, купюра, деньги, доход, взятка, бумажные деньги
Чтобы сохранить деньги их нужно положить на инвестиционный счет, заявил эксперт Макаров Фото:

Самым лучшим решением распределить свободные деньги до Нового года будет положить их на инвестиционный счет, купить надежные облигации и получить в начале следующего года налоговый вычет. Об этом сообщил финансовый советник, эксперт проекта НИФИ Минфина России «Моифинансы.рф» Сергей Макаров.

«Положить деньги на инвестиционный счет, купить надежные облигации с доходностью на уровне средней ставки по вкладам и получить в начале следующего года налоговый вычет на сумму до 52 тысяч рублей. Однако этот вариант подойдет только тем, кто разбирается в инвестициях и готов „припарковать“ свои деньги на срок не менее трех лет», — передает слова Макарова радио Sputnik.

Управляющий директор по инвестициям УК «Промсвязьбанк» Андрей Русецкий рассказал, что нужно делать, чтобы накопить деньги. Он отметил, что сначала необходимо определиться с целью накоплений. Также стоит расставить приоритеты. При накоплении большой суммы ее можно вложить в паевой инвестиционный фонд (ПИФ), так как там высокая доходность, предложил эксперт. Исполнительный директор Klopenko Group Дмитрий Иванов высказал, что для увеличения своих сбережений необходимо их инвестировать в валюту, недвижимость, бизнес, в ценные бумаги или криптовалюту.

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Самым лучшим решением распределить свободные деньги до Нового года будет положить их на инвестиционный счет, купить надежные облигации и получить в начале следующего года налоговый вычет. Об этом сообщил финансовый советник, эксперт проекта НИФИ Минфина России «Моифинансы.рф» Сергей Макаров. «Положить деньги на инвестиционный счет, купить надежные облигации с доходностью на уровне средней ставки по вкладам и получить в начале следующего года налоговый вычет на сумму до 52 тысяч рублей. Однако этот вариант подойдет только тем, кто разбирается в инвестициях и готов „припарковать“ свои деньги на срок не менее трех лет», — передает слова Макарова радио Sputnik. Управляющий директор по инвестициям УК «Промсвязьбанк» Андрей Русецкий рассказал, что нужно делать, чтобы накопить деньги. Он отметил, что сначала необходимо определиться с целью накоплений. Также стоит расставить приоритеты. При накоплении большой суммы ее можно вложить в паевой инвестиционный фонд (ПИФ), так как там высокая доходность, предложил эксперт. Исполнительный директор Klopenko Group Дмитрий Иванов высказал, что для увеличения своих сбережений необходимо их инвестировать в валюту, недвижимость, бизнес, в ценные бумаги или криптовалюту.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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