Путин рассказал о новом инструменте долгосрочных сбережений россиян

Путин: с января запускается новый инструмент долгосрочных сбережений граждан
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Путин рассказал о новой программе, нацеленной на увеличение долгосрочных сбережений граждан Фото:

Путин рассказал о новом инструменте, который позволит увеличить долгосрочные сбережения граждан России. Об этом он заявил в ходе инвестиционного форума ВТБ «Россия зовет!». Стенограмма его выступления опубликована на сайте Кремля.

«С 1 января будущего года запускается новый инструмент долгосрочных сбережений граждан. Речь идет о добровольных накоплениях в негосударственных фондах», — сказал президент. Он также добавил, что государство застрахует средства в объеме до 2,8 млн рублей, вложенные гражданами России.

Путин отметил, что власти за первый год функционирования данной программы намерены привлечь по меньшей мере 250 млрд рублей. «Эта цифра для страны не очень уж и большая, но с этого вполне можно начинать. А в 2026 году этот ресурс должен вырасти до 1% ВВП», — подчеркнул Путин.

В ходе своего выступления на инвестиционном форуме ВТБ «Россия зовет!» президент также рассказал о существующих рисках на рынке ипотеки в РФ. Он отметил, что в настоящий момент ведется активная дискуссия между Центральным Банком России и правительством РФ. Он добавил, что Россия будет учитывая опыт других стран, где ипотека не была обеспечена реальными деньгами.

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Путин рассказал о новом инструменте, который позволит увеличить долгосрочные сбережения граждан России. Об этом он заявил в ходе инвестиционного форума ВТБ «Россия зовет!». Стенограмма его выступления опубликована на сайте Кремля. «С 1 января будущего года запускается новый инструмент долгосрочных сбережений граждан. Речь идет о добровольных накоплениях в негосударственных фондах», — сказал президент. Он также добавил, что государство застрахует средства в объеме до 2,8 млн рублей, вложенные гражданами России. Путин отметил, что власти за первый год функционирования данной программы намерены привлечь по меньшей мере 250 млрд рублей. «Эта цифра для страны не очень уж и большая, но с этого вполне можно начинать. А в 2026 году этот ресурс должен вырасти до 1% ВВП», — подчеркнул Путин. В ходе своего выступления на инвестиционном форуме ВТБ «Россия зовет!» президент также рассказал о существующих рисках на рынке ипотеки в РФ. Он отметил, что в настоящий момент ведется активная дискуссия между Центральным Банком России и правительством РФ. Он добавил, что Россия будет учитывая опыт других стран, где ипотека не была обеспечена реальными деньгами.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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