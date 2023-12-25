Набиуллина отреагировала на свой новый статус «разрушитель года»

Politico назвало Набиуллину «разрушителем года» Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Центробанк РФ в условиях санкций ведет политику, чтобы доходы россиян не обесценивались от высокой инфляции. Так глава ЦБ Эльвира Набиуллина ответила на критику издания Politico в ее адрес.

«Мне сложно это комментировать [статус „разрушитель года“]. Я считаю, что Центральный банк вел, ведет и будет вести политику, нацеленную на то, чтобы доходы не обесценивались от высокой инфляции, чтобы был устойчивый финансовый сектор, чтобы он позволял сохранять сбережения людей, бизнеса и давал финансовые ресурсы структурной перестройке экономики», — сказала Набиуллина в интервью РБК.

По ее словам, в условиях санкций структурная перестройка российской экономики идет быстро, прежде всего, за счет рыночного характера экономики. «Бизнес адаптировался быстро», — подчеркнула глава ЦБ. «Успешно пройдя 2022 года, есть искушение думать, что „нам море по колено“», — продолжила она. Однако нужно быть готовыми к ужесточению санкционного давления, предупредила Набиуллина.

Ранее Politico назвало главу ЦБ «разрушителем года». По заявлению издания, политика регулятора «неоднократно спасала рубль и удерживала экономику России на плаву». Также Набиуллина смогла предотвратить последствия беспрецедентных западных санкций, призванных опустошить казну Кремля.

Запад усилил санкционное давление на Россию с начала спецоперации на Украине. Власти РФ неоднократно говорили, что страна сумела адаптироваться к ним, а ограничения больше вредят самому Западу.