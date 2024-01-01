01 января 2024

На Украине штурмом взяли квартиру из-за запуска фейерверка

© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчины запускали фейерверки с балкона Фото:

В Чернигове (Украина) патрульные штурмовали квартиру, в которой скрывались нарушители, запускавшие фейерверки. Об этом сообщает издание «Страна.ua».

«Как сообщает патрульная полиция, ее наряд выехал по сигналу, поступившему от соседки, которая сообщила о запуске фейерверков с одного из балконов. В квартире двери полицейским не открыли, поэтому их взломали», — пишет издание в своем telegram-канале.

На место прибыли полиция особого назначения и следственная группа. В квартире были обнаружены четверо мужчин.

Во время действия воздушной тревоги в Киеве неизвестные запустили салют. Издание «Страна.ua» уточнило, что фейерверк был запущен, несмотря на запрет.

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В Чернигове (Украина) патрульные штурмовали квартиру, в которой скрывались нарушители, запускавшие фейерверки. Об этом сообщает издание «Страна.ua». «Как сообщает патрульная полиция, ее наряд выехал по сигналу, поступившему от соседки, которая сообщила о запуске фейерверков с одного из балконов. В квартире двери полицейским не открыли, поэтому их взломали», — пишет издание в своем telegram-канале. На место прибыли полиция особого назначения и следственная группа. В квартире были обнаружены четверо мужчин. Во время действия воздушной тревоги в Киеве неизвестные запустили салют. Издание «Страна.ua» уточнило, что фейерверк был запущен, несмотря на запрет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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