На Украине штурмом взяли квартиру из-за запуска фейерверка

01 января 2024 в 23:51 Размер текста - 17 +

Мужчины запускали фейерверки с балкона Фото: Размик Закарян © URA.RU В Чернигове (Украина) патрульные штурмовали квартиру, в которой скрывались нарушители, запускавшие фейерверки. Об этом сообщает издание «Страна.ua». «Как сообщает патрульная полиция, ее наряд выехал по сигналу, поступившему от соседки, которая сообщила о запуске фейерверков с одного из балконов. В квартире двери полицейским не открыли, поэтому их взломали», — пишет издание в своем telegram-канале. На место прибыли полиция особого назначения и следственная группа. В квартире были обнаружены четверо мужчин. Во время действия воздушной тревоги в Киеве неизвестные запустили салют. Издание «Страна.ua» уточнило, что фейерверк был запущен, несмотря на запрет.

В Чернигове (Украина) патрульные штурмовали квартиру, в которой скрывались нарушители, запускавшие фейерверки. Об этом сообщает издание «Страна.ua». «Как сообщает патрульная полиция, ее наряд выехал по сигналу, поступившему от соседки, которая сообщила о запуске фейерверков с одного из балконов. В квартире двери полицейским не открыли, поэтому их взломали», — пишет издание в своем telegram-канале. На место прибыли полиция особого назначения и следственная группа. В квартире были обнаружены четверо мужчин. Во время действия воздушной тревоги в Киеве неизвестные запустили салют. Издание «Страна.ua» уточнило, что фейерверк был запущен, несмотря на запрет.