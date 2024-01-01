На Украине штурмом взяли квартиру из-за запуска фейерверка

В Чернигове (Украина) патрульные штурмовали квартиру, в которой скрывались нарушители, запускавшие фейерверки. Об этом сообщает издание «Страна.ua».
«Как сообщает патрульная полиция, ее наряд выехал по сигналу, поступившему от соседки, которая сообщила о запуске фейерверков с одного из балконов. В квартире двери полицейским не открыли, поэтому их взломали», — пишет издание в своем telegram-канале.
На место прибыли полиция особого назначения и следственная группа. В квартире были обнаружены четверо мужчин.
Во время действия воздушной тревоги в Киеве неизвестные запустили салют. Издание «Страна.ua» уточнило, что фейерверк был запущен, несмотря на запрет.
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