Крупные ТЦ Белгорода приостановят работу после атак ВСУ

Дальнейшие решения будут принимать главами территории исходя из оперативной обстановки
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Работа крупных белгородских торговых центров будет приостановлена на два дня из-за украинских атак. С таким заявлением выступил глава города Валентин Демидов.
«Договорились с руководством крупных торговых центров о том, что они приостановят работу 3 и 4 января. Безопасность и сохранение жизней людей — сейчас главное», —
Территория подвергается массированным атакам ВСУ. По последним данным, системы ПВО России успешно сбили 17 ракет «Ольха» над Белгородской областью. Есть информация о погибшем мужчине, пострадали больше 10 человек.
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