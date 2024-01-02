02 января 2024

Крупные ТЦ Белгорода приостановят работу после атак ВСУ

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Дальнейшие решения будут принимать главами территории исходя из оперативной обстановки Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Работа крупных белгородских торговых центров будет приостановлена на два дня из-за украинских атак. С таким заявлением выступил глава города Валентин Демидов.

«Договорились с руководством крупных торговых центров о том, что они приостановят работу 3 и 4 января. Безопасность и сохранение жизней людей — сейчас главное», — написал Валентин Демидов в своем telegram-канале. Мэр назвал эту меру необходимой.

Территория подвергается массированным атакам ВСУ. По последним данным, системы ПВО России успешно сбили 17 ракет «Ольха» над Белгородской областью. Есть информация о погибшем мужчине, пострадали больше 10 человек.

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Работа крупных белгородских торговых центров будет приостановлена на два дня из-за украинских атак. С таким заявлением выступил глава города Валентин Демидов. «Договорились с руководством крупных торговых центров о том, что они приостановят работу 3 и 4 января. Безопасность и сохранение жизней людей — сейчас главное», — написал Валентин Демидов в своем telegram-канале. Мэр назвал эту меру необходимой. Территория подвергается массированным атакам ВСУ. По последним данным, системы ПВО России успешно сбили 17 ракет «Ольха» над Белгородской областью. Есть информация о погибшем мужчине, пострадали больше 10 человек.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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