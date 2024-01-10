10 января 2024

В США проведут первую казнь заключенного с помощью азота

© Служба новостей «URA.RU»
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Флаги. Санкт-Петербург, американский флаг, флаг сша, флаг америки
В США преступника умертвят азотом Фото:

В США первый раз за всю историю страны состоится казнь заключенного с помощью азота. Она запланирована на 25 января. Об этом говорится в судебных документах.

«Преступника планируется казнить с помощью нового метода азотной гипоксии 25 января 2024 года», — передает РИА Новости, ссылаясь на судебный документ. Суд в штате Алабама не стал запрещать такую казнь.

В документах речь идет о планируемой казни Кеннета Юджина Смита. Он совершил в 1988 году убийство женщины по заказу ее мужа — священника, который хотел получить страховку для оплаты долгов.

Министерство юстиции США также разрешило помещать в газовые камеры, на электрический стул и расстреливать, приговоренных к смертной казни. Изменения в законе связаны с тем, что фармакологические компании не соглашаются продавать умертвляющие препараты для инъекций. Кроме этого, существовали неудачные казни с помощью введения в кровь наркотических веществ.

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В США первый раз за всю историю страны состоится казнь заключенного с помощью азота. Она запланирована на 25 января. Об этом говорится в судебных документах. «Преступника планируется казнить с помощью нового метода азотной гипоксии 25 января 2024 года», — передает РИА Новости, ссылаясь на судебный документ. Суд в штате Алабама не стал запрещать такую казнь. В документах речь идет о планируемой казни Кеннета Юджина Смита. Он совершил в 1988 году убийство женщины по заказу ее мужа — священника, который хотел получить страховку для оплаты долгов. Министерство юстиции США также разрешило помещать в газовые камеры, на электрический стул и расстреливать, приговоренных к смертной казни. Изменения в законе связаны с тем, что фармакологические компании не соглашаются продавать умертвляющие препараты для инъекций. Кроме этого, существовали неудачные казни с помощью введения в кровь наркотических веществ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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