В США проведут первую казнь заключенного с помощью азота

11 января 2024 в 05:10 Размер текста - 17 +

В США преступника умертвят азотом Фото: Владимир Андреев © URA.RU В США первый раз за всю историю страны состоится казнь заключенного с помощью азота. Она запланирована на 25 января. Об этом говорится в судебных документах. «Преступника планируется казнить с помощью нового метода азотной гипоксии 25 января 2024 года», — передает РИА Новости, ссылаясь на судебный документ. Суд в штате Алабама не стал запрещать такую казнь. В документах речь идет о планируемой казни Кеннета Юджина Смита. Он совершил в 1988 году убийство женщины по заказу ее мужа — священника, который хотел получить страховку для оплаты долгов. Министерство юстиции США также разрешило помещать в газовые камеры, на электрический стул и расстреливать, приговоренных к смертной казни. Изменения в законе связаны с тем, что фармакологические компании не соглашаются продавать умертвляющие препараты для инъекций. Кроме этого, существовали неудачные казни с помощью введения в кровь наркотических веществ.

В США первый раз за всю историю страны состоится казнь заключенного с помощью азота. Она запланирована на 25 января. Об этом говорится в судебных документах. «Преступника планируется казнить с помощью нового метода азотной гипоксии 25 января 2024 года», — передает РИА Новости, ссылаясь на судебный документ. Суд в штате Алабама не стал запрещать такую казнь. В документах речь идет о планируемой казни Кеннета Юджина Смита. Он совершил в 1988 году убийство женщины по заказу ее мужа — священника, который хотел получить страховку для оплаты долгов. Министерство юстиции США также разрешило помещать в газовые камеры, на электрический стул и расстреливать, приговоренных к смертной казни. Изменения в законе связаны с тем, что фармакологические компании не соглашаются продавать умертвляющие препараты для инъекций. Кроме этого, существовали неудачные казни с помощью введения в кровь наркотических веществ.