11 января 2024

Россия запросила заседание СБ ООН в связи с ударами по Йемену

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Заседание запросили на 12 января Фото:

Россия запросила проведение срочного заседания Совета Безопасности ООН в связи с ударами по Йемену. Об этом заявили в российском постпредстве.

«Россия запросила на 12 января срочное заседание Совета Безопасности ООН в связи с нанесением США и Великобританией ударов по Йемену», — говорится в сообщении ведомства в официальном telegram-канале. Удары по Йемену начались в ночь на 12 января

США и Британия предупредили, что готовятся ударить по Йемену. Вскоре были поражены более 20 объектов, в том числе учебные центры и хранилища для беспилотников. После прекращения ударов, президент США Джо Байден сделал заявление, в котором сообщил, что примет дальнейшие меры возмездия в случае угрозы.

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Россия запросила проведение срочного заседания Совета Безопасности ООН в связи с ударами по Йемену. Об этом заявили в российском постпредстве. «Россия запросила на 12 января срочное заседание Совета Безопасности ООН в связи с нанесением США и Великобританией ударов по Йемену», — говорится в сообщении ведомства в официальном telegram-канале. Удары по Йемену начались в ночь на 12 января США и Британия предупредили, что готовятся ударить по Йемену. Вскоре были поражены более 20 объектов, в том числе учебные центры и хранилища для беспилотников. После прекращения ударов, президент США Джо Байден сделал заявление, в котором сообщил, что примет дальнейшие меры возмездия в случае угрозы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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