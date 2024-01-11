Россия запросила заседание СБ ООН в связи с ударами по Йемену

12 января 2024 в 06:30 Размер текста - 17 +

Заседание запросили на 12 января Фото: Сергей Русанов © URA.RU Россия запросила проведение срочного заседания Совета Безопасности ООН в связи с ударами по Йемену. Об этом заявили в российском постпредстве. «Россия запросила на 12 января срочное заседание Совета Безопасности ООН в связи с нанесением США и Великобританией ударов по Йемену», — говорится в сообщении ведомства в официальном telegram-канале. Удары по Йемену начались в ночь на 12 января США и Британия предупредили, что готовятся ударить по Йемену. Вскоре были поражены более 20 объектов, в том числе учебные центры и хранилища для беспилотников. После прекращения ударов, президент США Джо Байден сделал заявление, в котором сообщил, что примет дальнейшие меры возмездия в случае угрозы.

Россия запросила проведение срочного заседания Совета Безопасности ООН в связи с ударами по Йемену. Об этом заявили в российском постпредстве. «Россия запросила на 12 января срочное заседание Совета Безопасности ООН в связи с нанесением США и Великобританией ударов по Йемену», — говорится в сообщении ведомства в официальном telegram-канале. Удары по Йемену начались в ночь на 12 января США и Британия предупредили, что готовятся ударить по Йемену. Вскоре были поражены более 20 объектов, в том числе учебные центры и хранилища для беспилотников. После прекращения ударов, президент США Джо Байден сделал заявление, в котором сообщил, что примет дальнейшие меры возмездия в случае угрозы.