Shot: в Москве школьница попыталась покончить с собой из-за кошки

Shot: школьница пыталась совершить суицид из-за кошки, которую выкинули на мороз
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Межрегиональный форум "Умный город. От пилотов - к промышленному внедрению" город Сатка Челябинская область, кошка, бездомные животные, кот
Мать девочки призналась, что сама выбросила кошку на мороз Фото:

В Москве школьница пыталась покончить с собой, так как мама выкинула ее кошку на улицу. Об этом написали в telegram-канале Shot.

«Мать, с которой сейчас общаются следователи, рассказала, что причиной попытки суицида ее ребенка стала потеря любимого питомца», — передает telegram-канал. При этом женщина призналась, что сама выбросила животное на улицу.

Сейчас жизни девочки ничего не угрожает. Органами проводится проверка произошедшего.

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В Москве школьница пыталась покончить с собой, так как мама выкинула ее кошку на улицу. Об этом написали в telegram-канале Shot. «Мать, с которой сейчас общаются следователи, рассказала, что причиной попытки суицида ее ребенка стала потеря любимого питомца», — передает telegram-канал. При этом женщина призналась, что сама выбросила животное на улицу. Сейчас жизни девочки ничего не угрожает. Органами проводится проверка произошедшего.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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