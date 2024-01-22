Происшествия Shot: в Москве школьница попыталась покончить с собой из-за кошки Shot: школьница пыталась совершить суицид из-за кошки, которую выкинули на мороз 22 января 2024 в 12:44 Размер текста - 17 + Мать девочки призналась, что сама выбросила кошку на мороз Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Москве школьница пыталась покончить с собой, так как мама выкинула ее кошку на улицу. Об этом написали в telegram-канале Shot. «Мать, с которой сейчас общаются следователи, рассказала, что причиной попытки суицида ее ребенка стала потеря любимого питомца», — передает telegram-канал. При этом женщина призналась, что сама выбросила животное на улицу. Сейчас жизни девочки ничего не угрожает. Органами проводится проверка произошедшего. В Москве школьница пыталась покончить с собой, так как мама выкинула ее кошку на улицу. Об этом написали в telegram-канале Shot. «Мать, с которой сейчас общаются следователи, рассказала, что причиной попытки суицида ее ребенка стала потеря любимого питомца», — передает telegram-канал. При этом женщина призналась, что сама выбросила животное на улицу. Сейчас жизни девочки ничего не угрожает. Органами проводится проверка произошедшего. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям