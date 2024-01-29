Беглов доложил Путину о замене иностранного бизнеса на российский в Петербурге

30 января 2024 в 00:49 Размер текста - 17 +

Беглов уверен, что возврата к западным компаниям не будет Фото: Владимир Андреев © URA.RU Власти Санкт-Петербурга заменили иностранные предприятия и организации на отечественные. Об этом мэр города Александр Беглов доложил президенту РФ Владимиру Путину во время встречи. «Прежде всего нужно было заменить те предприятия, организации — „западники“. Первое время мы думали, что будет трудно, тяжело, но за короткое время пришли другие наши партнеры. На сегодняшний день практически у нас нет проблем — заменили их», — поделился Беглов результатами на встрече , его слова цитируют на сайте Кремля. Также губернатор отметил, что возврата к старым западным партнерам уже не будет. Жители оценили и одобрили отечественную продукцию, а особенно много поставляется на рынок товаров от местных производителей. Летом 2023 года Путин оценил вклад Беглова в организацию саммита «Россия-Африка». Президент назвал уровень подготовки и проведения мероприятия высоким. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что африканские лидеры были поражены организацией заседания.

Власти Санкт-Петербурга заменили иностранные предприятия и организации на отечественные. Об этом мэр города Александр Беглов доложил президенту РФ Владимиру Путину во время встречи. «Прежде всего нужно было заменить те предприятия, организации — „западники“. Первое время мы думали, что будет трудно, тяжело, но за короткое время пришли другие наши партнеры. На сегодняшний день практически у нас нет проблем — заменили их», — поделился Беглов результатами на встрече, его слова цитируют на сайте Кремля. Также губернатор отметил, что возврата к старым западным партнерам уже не будет. Жители оценили и одобрили отечественную продукцию, а особенно много поставляется на рынок товаров от местных производителей. Летом 2023 года Путин оценил вклад Беглова в организацию саммита «Россия-Африка». Президент назвал уровень подготовки и проведения мероприятия высоким. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что африканские лидеры были поражены организацией заседания.