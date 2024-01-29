29 января 2024

Беглов доложил Путину о замене иностранного бизнеса на российский в Петербурге

© Служба новостей «URA.RU»
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Госсовет в Кремле. Москва, беглов александр
Беглов уверен, что возврата к западным компаниям не будет Фото:

Власти Санкт-Петербурга заменили иностранные предприятия и организации на отечественные. Об этом мэр города Александр Беглов доложил президенту РФ Владимиру Путину во время встречи.

«Прежде всего нужно было заменить те предприятия, организации — „западники“. Первое время мы думали, что будет трудно, тяжело, но за короткое время пришли другие наши партнеры. На сегодняшний день практически у нас нет проблем — заменили их», — поделился Беглов результатами на встрече, его слова цитируют на сайте Кремля.

Также губернатор отметил, что возврата к старым западным партнерам уже не будет. Жители оценили и одобрили отечественную продукцию, а особенно много поставляется на рынок товаров от местных производителей.

Летом 2023 года Путин оценил вклад Беглова в организацию саммита «Россия-Африка». Президент назвал уровень подготовки и проведения мероприятия высоким. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что африканские лидеры были поражены организацией заседания.

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Власти Санкт-Петербурга заменили иностранные предприятия и организации на отечественные. Об этом мэр города Александр Беглов доложил президенту РФ Владимиру Путину во время встречи. «Прежде всего нужно было заменить те предприятия, организации — „западники“. Первое время мы думали, что будет трудно, тяжело, но за короткое время пришли другие наши партнеры. На сегодняшний день практически у нас нет проблем — заменили их», — поделился Беглов результатами на встрече, его слова цитируют на сайте Кремля. Также губернатор отметил, что возврата к старым западным партнерам уже не будет. Жители оценили и одобрили отечественную продукцию, а особенно много поставляется на рынок товаров от местных производителей. Летом 2023 года Путин оценил вклад Беглова в организацию саммита «Россия-Африка». Президент назвал уровень подготовки и проведения мероприятия высоким. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что африканские лидеры были поражены организацией заседания.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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