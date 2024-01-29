Беглов доложил Путину о замене иностранного бизнеса на российский в Петербурге

Власти Санкт-Петербурга заменили иностранные предприятия и организации на отечественные. Об этом мэр города Александр Беглов доложил президенту РФ Владимиру Путину во время встречи.
«Прежде всего нужно было заменить те предприятия, организации — „западники“. Первое время мы думали, что будет трудно, тяжело, но за короткое время пришли другие наши партнеры. На сегодняшний день практически у нас нет проблем — заменили их», — поделился Беглов результатами на
Также губернатор отметил, что возврата к старым западным партнерам уже не будет. Жители оценили и одобрили отечественную продукцию, а особенно много поставляется на рынок товаров от местных производителей.
Летом 2023 года Путин оценил вклад Беглова в организацию саммита «Россия-Африка». Президент назвал уровень подготовки и проведения мероприятия высоким. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что африканские лидеры были поражены организацией заседания.
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