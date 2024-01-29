Оборону Петербурга усилят из-за расширения НАТО

30 января 2024 в 03:56 Размер текста - 17 +

Часть соединений могут развернуть на Карельском перешейке для защиты Петербурга Фото: Владимир Андреев © URA.RU Защита Санкт-Петербурга и всего северо-запада России будет усилена дополнительными мотострелковыми соединениями и танковой дивизией. Об этом сообщает источник в Министерстве обороны РФ. «В составе формируемого Ленинградского военного округа (ЛенВО) появятся новые мотострелковые дивизии… Рассматривается и возможность создания в составе ЛенВО танковой дивизии, однако насчет нее решение пока не принято. Прикрывать новые соединения будут северо-западные регионы России», — пишут «Известия» со ссылкой на источник. Задачей дивизий станет нейтрализация возможных угроз со стороны вступившей в НАТО Финляндии, а также Швеции, Норвегии и стран Прибалтики. Часть соединений могут развернуть на Карельском перешейке для гарантированной защиты именно Санкт-Петербурга. На первом этапе Ленинградский военный округ будет не так силен, как хотелось бы. Спустя время он станет мощным объединением стратегического уровня, способным как обороняться, так и защищаться, считает военный эксперт Виктор Мураховский. Украина показала, насколько далеко она способна ударить по России, устроив атаку БПЛА по Ленинградской области 18 января 2024 года, заявил член общественного совета при Минобороны РФ, полковник в отставке Виктор Баранец в беседе с URA.RU. По его словам, у Киева есть еще порядка 80 беспилотников, которые могут преодолевать такие расстояния. Появление украинских беспилотников в Ленинградской области говорит уже о глубоком проникновении вражеских дронов на территорию РФ, отметил эксперт. Редакция URA.RU направила запрос в пресс-службу Министерства обороны РФ. Ответ будет опубликован после получения. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Защита Санкт-Петербурга и всего северо-запада России будет усилена дополнительными мотострелковыми соединениями и танковой дивизией. Об этом сообщает источник в Министерстве обороны РФ. «В составе формируемого Ленинградского военного округа (ЛенВО) появятся новые мотострелковые дивизии… Рассматривается и возможность создания в составе ЛенВО танковой дивизии, однако насчет нее решение пока не принято. Прикрывать новые соединения будут северо-западные регионы России», — пишут «Известия» со ссылкой на источник. Задачей дивизий станет нейтрализация возможных угроз со стороны вступившей в НАТО Финляндии, а также Швеции, Норвегии и стран Прибалтики. Часть соединений могут развернуть на Карельском перешейке для гарантированной защиты именно Санкт-Петербурга. На первом этапе Ленинградский военный округ будет не так силен, как хотелось бы. Спустя время он станет мощным объединением стратегического уровня, способным как обороняться, так и защищаться, считает военный эксперт Виктор Мураховский. Украина показала, насколько далеко она способна ударить по России, устроив атаку БПЛА по Ленинградской области 18 января 2024 года, заявил член общественного совета при Минобороны РФ, полковник в отставке Виктор Баранец в беседе с URA.RU. По его словам, у Киева есть еще порядка 80 беспилотников, которые могут преодолевать такие расстояния. Появление украинских беспилотников в Ленинградской области говорит уже о глубоком проникновении вражеских дронов на территорию РФ, отметил эксперт. Редакция URA.RU направила запрос в пресс-службу Министерства обороны РФ. Ответ будет опубликован после получения.