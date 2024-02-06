Спикером парламента Финляндии стал депутат, который призывал к убийству россиян

Депутат от правой партии «Истинные финны» Юсси Халла-ахо сохранил пост спикера парламента Финляндии. Об этом сообщили в финской газете Iltalehti. Ранее Халла-ахо называл правильным убийство российских солдат.
«Лидер фундаментальной партии „Финны“ Юсси Халла-Ахо был переизбран спикером парламента на пленарном заседании парламента во вторник», — говорится
Во время своей предвыборной президентской кампании депутат выступал за полное закрытие границы с РФ. В январе 2023 года Халла-ахо заказал на украинском снаряде надпись «За свободу Финляндии». По его словам, «все, что способствует убийству российских солдат, правильно и необходимо».
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