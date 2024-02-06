В мире Европа Спикером парламента Финляндии стал депутат, который призывал к убийству россиян 06 февраля 2024 в 19:04 Размер текста - 17 + Юсси Халла-ахо набрал 91 голос Фото: Сергей Русанов © URA.RU Депутат от правой партии «Истинные финны» Юсси Халла-ахо сохранил пост спикера парламента Финляндии. Об этом сообщили в финской газете Iltalehti. Ранее Халла-ахо называл правильным убийство российских солдат. «Лидер фундаментальной партии „Финны“ Юсси Халла-Ахо был переизбран спикером парламента на пленарном заседании парламента во вторник», — говорится в материале. Авторы статьи отметили, что Халла-Ахо набрал 91 голос. Во время своей предвыборной президентской кампании депутат выступал за полное закрытие границы с РФ. В январе 2023 года Халла-ахо заказал на украинском снаряде надпись «За свободу Финляндии». По его словам, «все, что способствует убийству российских солдат, правильно и необходимо». Депутат от правой партии «Истинные финны» Юсси Халла-ахо сохранил пост спикера парламента Финляндии. Об этом сообщили в финской газете Iltalehti. Ранее Халла-ахо называл правильным убийство российских солдат. «Лидер фундаментальной партии „Финны“ Юсси Халла-Ахо был переизбран спикером парламента на пленарном заседании парламента во вторник», — говорится в материале. Авторы статьи отметили, что Халла-Ахо набрал 91 голос. Во время своей предвыборной президентской кампании депутат выступал за полное закрытие границы с РФ. В январе 2023 года Халла-ахо заказал на украинском снаряде надпись «За свободу Финляндии». По его словам, «все, что способствует убийству российских солдат, правильно и необходимо». {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям