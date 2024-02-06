Спикером парламента Финляндии стал депутат, который призывал к убийству россиян

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Заседание Совета представительных органов муниципальных образований Пермского края. Пермь, чиновники, решение, депутаты, консенсус
Юсси Халла-ахо набрал 91 голос Фото:

Депутат от правой партии «Истинные финны» Юсси Халла-ахо сохранил пост спикера парламента Финляндии. Об этом сообщили в финской газете Iltalehti. Ранее Халла-ахо называл правильным убийство российских солдат.

«Лидер фундаментальной партии „Финны“ Юсси Халла-Ахо был переизбран спикером парламента на пленарном заседании парламента во вторник», — говорится в материале. Авторы статьи отметили, что Халла-Ахо набрал 91 голос.

Во время своей предвыборной президентской кампании депутат выступал за полное закрытие границы с РФ. В январе 2023 года Халла-ахо заказал на украинском снаряде надпись «За свободу Финляндии». По его словам, «все, что способствует убийству российских солдат, правильно и необходимо».

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Депутат от правой партии «Истинные финны» Юсси Халла-ахо сохранил пост спикера парламента Финляндии. Об этом сообщили в финской газете Iltalehti. Ранее Халла-ахо называл правильным убийство российских солдат. «Лидер фундаментальной партии „Финны“ Юсси Халла-Ахо был переизбран спикером парламента на пленарном заседании парламента во вторник», — говорится в материале. Авторы статьи отметили, что Халла-Ахо набрал 91 голос. Во время своей предвыборной президентской кампании депутат выступал за полное закрытие границы с РФ. В январе 2023 года Халла-ахо заказал на украинском снаряде надпись «За свободу Финляндии». По его словам, «все, что способствует убийству российских солдат, правильно и необходимо».
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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