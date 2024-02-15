В России онлайн-платформы будут удалять сайты с жестоким контентом

Госдума одобрила законопроект против треш-стримеров

15 февраля 2024 в 16:23 Размер текста - 17 +

По словам Володина, недопустимо, чтобы треш-стримы порождали жестокость в обществе Фото: Владимир Андреев © URA.RU Госдума одобрила законопроект о запрете треш-стримов. Онлайн-платформы должны будут выявлять и удалять противоправные материалы. Подобную поправку внесли в федеральные законы «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» и «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». «Депутаты одобрили третий законопроект из пакета о запрете треш-стримов. <…> Онлайн-платформы должны будут выявлять и удалять противоправный контент», — пишет Госдума на сайте . Отмечается, что также попадут под запрет и блокировку сайты, которые содержат видео- и фотоматериалы с изображением противоправных жестоких действий и их последствий. Также председатель Государственной Думы Вячеслав Володин заявил о недопустимости того, что треш-стримы порождают насилие и жестокое поведение в обществе. Ранее также были приняты два законопроекта о наказании за треш-стримы. Они предусматривают штрафы до 700 тысяч рублей. По словам Володина, все три подобных законопроекта являются ответом на жалобы россиян, которые просят оградить молодежь от пагубно влияющего контента.

Госдума одобрила законопроект о запрете треш-стримов. Онлайн-платформы должны будут выявлять и удалять противоправные материалы. Подобную поправку внесли в федеральные законы «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» и «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». «Депутаты одобрили третий законопроект из пакета о запрете треш-стримов. <…> Онлайн-платформы должны будут выявлять и удалять противоправный контент», — пишет Госдума на сайте. Отмечается, что также попадут под запрет и блокировку сайты, которые содержат видео- и фотоматериалы с изображением противоправных жестоких действий и их последствий. Также председатель Государственной Думы Вячеслав Володин заявил о недопустимости того, что треш-стримы порождают насилие и жестокое поведение в обществе. Ранее также были приняты два законопроекта о наказании за треш-стримы. Они предусматривают штрафы до 700 тысяч рублей. По словам Володина, все три подобных законопроекта являются ответом на жалобы россиян, которые просят оградить молодежь от пагубно влияющего контента.