В России онлайн-платформы будут удалять сайты с жестоким контентом

Госдума одобрила законопроект против треш-стримеров
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Клипарт Государственная Дума и Совет Федерации. Москва, депутат, чиновник, госдума, государственная дума, портфель, гд
По словам Володина, недопустимо, чтобы треш-стримы порождали жестокость в обществе Фото:

Госдума одобрила законопроект о запрете треш-стримов. Онлайн-платформы должны будут выявлять и удалять противоправные материалы. Подобную поправку внесли в федеральные законы «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» и «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

«Депутаты одобрили третий законопроект из пакета о запрете треш-стримов. <…> Онлайн-платформы должны будут выявлять и удалять противоправный контент», — пишет Госдума на сайте. Отмечается, что также попадут под запрет и блокировку сайты, которые содержат видео- и фотоматериалы с изображением противоправных жестоких действий и их последствий. Также председатель Государственной Думы Вячеслав Володин заявил о недопустимости того, что треш-стримы порождают насилие и жестокое поведение в обществе.

Ранее также были приняты два законопроекта о наказании за треш-стримы. Они предусматривают штрафы до 700 тысяч рублей. По словам Володина, все три подобных законопроекта являются ответом на жалобы россиян, которые просят оградить молодежь от пагубно влияющего контента.

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Госдума одобрила законопроект о запрете треш-стримов. Онлайн-платформы должны будут выявлять и удалять противоправные материалы. Подобную поправку внесли в федеральные законы «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» и «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». «Депутаты одобрили третий законопроект из пакета о запрете треш-стримов. <…> Онлайн-платформы должны будут выявлять и удалять противоправный контент», — пишет Госдума на сайте. Отмечается, что также попадут под запрет и блокировку сайты, которые содержат видео- и фотоматериалы с изображением противоправных жестоких действий и их последствий. Также председатель Государственной Думы Вячеслав Володин заявил о недопустимости того, что треш-стримы порождают насилие и жестокое поведение в обществе. Ранее также были приняты два законопроекта о наказании за треш-стримы. Они предусматривают штрафы до 700 тысяч рублей. По словам Володина, все три подобных законопроекта являются ответом на жалобы россиян, которые просят оградить молодежь от пагубно влияющего контента.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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