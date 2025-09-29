В России растут инсульты среди людей 30-40 лет из-за переработок

В России специалисты отмечают увеличение количества случаев инфарктов и инсультов среди граждан в возрасте от 30 до 40 лет. В беседе с представителями СМИ кардиолог Андрей Кондрахин подчеркнул, что врачи фиксируют рост подобных заболеваний именно среди людей этой возрастной группы и объяснил, с чем связаны такие изменения.
«Люди сейчас по-другому живут, иначе воспринимают информацию, перегруз очень сильный. В этом и заключается залог всех нарушений», — заявил кардиолог Андрей Кондрахин. Об этом сообщает издание «Постньюс». По словам специалиста, новый образ жизни, в котором доминируют стресс и неправильное питание, приводит к «омоложению» сердечно-сосудистых заболеваний.
Кондрахин рекомендует людям из группы риска начинать регулярные чекапы с 30 лет. Необходимо контролировать результаты анализов крови, мочи и делать ЭКГ. В качестве профилактики врач советует физическую активность, отказ от курения и контроль уровня холестерина.
Ранее специалисты отмечали, что сердечно-сосудистые заболевания могут долгое время протекать скрыто, проявляясь лишь незначительной усталостью или одышкой. Руководитель сосудистого центра Минздрава Александр Покатилов подчеркивал, что ранние признаки часто остаются без внимания, а выявить их можно только с помощью специализированных обследований, таких как ЭКГ и УЗИ сердца.
