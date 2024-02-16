Якушев нашел главный плюс в продлении выставки «Россия» на ВДНХ

Якушев: больше людей познакомятся с УрФО благодаря продлению выставки «Россия»

16 февраля 2024 в 11:16 Размер текста - 17 +

Еще больше людей смогут узнать о регионах УрФО на выставке в Москве Фото: Владимир Андреев © URA.RU За дополнительные три месяца, на которые продлили выставку «Россия» в Москве, экспозиции регионов УрФО посетят десятки тысяч человек. Такое заявление сделал полномочный представитель президента в регионе Владимир Якушев. Его публикует официальный сайт полпредства. «Наши регионы достойно представляют свою историю, самобытность и достижения на ВДНХ. Теперь необходимо разработать насыщенную программу до 8 июля. В том числе с семейными интерактивами, познавательными активностями для детей и молодежи в период каникул. Продление выставки „Россия“ позволит еще больше раскрыть потенциал УрФО», — отметил полпред. Работу выставки «Россия» президент Владимир Путин продлил до 8 июля. В конце ноября 2023 года на выставке «Россия» прошли дни регионов Уральского федерального округа, и Владимир Якушев лично участвовал в презентации программы регионов.

За дополнительные три месяца, на которые продлили выставку «Россия» в Москве, экспозиции регионов УрФО посетят десятки тысяч человек. Такое заявление сделал полномочный представитель президента в регионе Владимир Якушев. Его публикует официальный сайт полпредства. «Наши регионы достойно представляют свою историю, самобытность и достижения на ВДНХ. Теперь необходимо разработать насыщенную программу до 8 июля. В том числе с семейными интерактивами, познавательными активностями для детей и молодежи в период каникул. Продление выставки „Россия“ позволит еще больше раскрыть потенциал УрФО», — отметил полпред. Работу выставки «Россия» президент Владимир Путин продлил до 8 июля. В конце ноября 2023 года на выставке «Россия» прошли дни регионов Уральского федерального округа, и Владимир Якушев лично участвовал в презентации программы регионов.