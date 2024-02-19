Эквадор отказался отправлять вооружение Украине

Эквадор отказал в передачи вооружения Украине, отметила Габриэла Соммерфельд
Эквадор не отправит оружие на Украину. С соответствующим заявлением выступила глава МИД страны Габриэла Соммерфельд.
«Эквадор не отправит оружие в страну, которая вовлечена в вооруженный международный конфликт», — подчеркнула Габриэла Соммерфельд, имея в виду Украину. Ее слова передает РИА Новости.
До этого российский посол при стране Владимир Спринчан рассказывал, что Эквадор также отказал США в предоставлении оружия. То же самое эквадорская сторона говорит и про другие горячие источники.
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