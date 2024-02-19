Эквадор отказался отправлять вооружение Украине

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Эквадор отказал в передачи вооружения Украине, отметила Габриэла Соммерфельд Фото:

Эквадор не отправит оружие на Украину. С соответствующим заявлением выступила глава МИД страны Габриэла Соммерфельд.

«Эквадор не отправит оружие в страну, которая вовлечена в вооруженный международный конфликт», — подчеркнула Габриэла Соммерфельд, имея в виду Украину. Ее слова передает РИА Новости.

До этого российский посол при стране Владимир Спринчан рассказывал, что Эквадор также отказал США в предоставлении оружия. То же самое эквадорская сторона говорит и про другие горячие источники.

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Эквадор не отправит оружие на Украину. С соответствующим заявлением выступила глава МИД страны Габриэла Соммерфельд. «Эквадор не отправит оружие в страну, которая вовлечена в вооруженный международный конфликт», — подчеркнула Габриэла Соммерфельд, имея в виду Украину. Ее слова передает РИА Новости. До этого российский посол при стране Владимир Спринчан рассказывал, что Эквадор также отказал США в предоставлении оружия. То же самое эквадорская сторона говорит и про другие горячие источники.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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