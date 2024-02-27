Хуситы ударили по подводным кабелям, связывающим Европу с Азией

Четыре подводных кабеля были повреждены в результате очередной атаки хуситов в Красном море. Это привело к перебоям в работе интернет-связи между Европой и Азией, пишет израильская газета Globes.
«Хуситы ударили по подводным кабелям связи в Красном море. Повреждения привели к серьезным перебоям в работе интернет-связи между Европой и Азией. Основной ущерб ощущается в странах Персидского залива и Индии», —
Конфликт в Красном море обострился в январе на фоне атак проиранской группировки хуситов на суда, находящиеся в акватории. Боевики препятствуют судоходству идущих в Израиль кораблей из солидарности с палестинской группировкой «Хамас». Несколькими днями ранее США и Великобритания во второй раз нанесли скоординированный удар по объектам хуситов в Йемене, передает VSE42.Ru. Логистические проблемы в Красном море могут привести к повышению цен на технику в РФ, считает глава департамента персональных систем OCS Distribution Александр Логинов.
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