Хуситы ударили по подводным кабелям, связывающим Европу с Азией

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Атаке подверглись четыре кабеля связи компаний AAE-1, Seacom, EIG и TGN Фото:
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Четыре подводных кабеля были повреждены в результате очередной атаки хуситов в Красном море. Это привело к перебоям в работе интернет-связи между Европой и Азией, пишет израильская газета Globes.

«Хуситы ударили по подводным кабелям связи в Красном море. Повреждения привели к серьезным перебоям в работе интернет-связи между Европой и Азией. Основной ущерб ощущается в странах Персидского залива и Индии», — передает издание.

Конфликт в Красном море обострился в январе на фоне атак проиранской группировки хуситов на суда, находящиеся в акватории. Боевики препятствуют судоходству идущих в Израиль кораблей из солидарности с палестинской группировкой «Хамас». Несколькими днями ранее США и Великобритания во второй раз нанесли скоординированный удар по объектам хуситов в Йемене, передает VSE42.Ru. Логистические проблемы в Красном море могут привести к повышению цен на технику в РФ, считает глава департамента персональных систем OCS Distribution Александр Логинов.

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Четыре подводных кабеля были повреждены в результате очередной атаки хуситов в Красном море. Это привело к перебоям в работе интернет-связи между Европой и Азией, пишет израильская газета Globes. «Хуситы ударили по подводным кабелям связи в Красном море. Повреждения привели к серьезным перебоям в работе интернет-связи между Европой и Азией. Основной ущерб ощущается в странах Персидского залива и Индии», — передает издание. Конфликт в Красном море обострился в январе на фоне атак проиранской группировки хуситов на суда, находящиеся в акватории. Боевики препятствуют судоходству идущих в Израиль кораблей из солидарности с палестинской группировкой «Хамас». Несколькими днями ранее США и Великобритания во второй раз нанесли скоординированный удар по объектам хуситов в Йемене, передает VSE42.Ru. Логистические проблемы в Красном море могут привести к повышению цен на технику в РФ, считает глава департамента персональных систем OCS Distribution Александр Логинов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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