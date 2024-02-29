В комитете ГД по просвещению назвали ожидаемые сроки реализации поручения Путина по ЕГЭ

Комитет ГД ожидает, что сможет выполнить поручение Владимира Путина уже в 2024 году
Пересдавать Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по одному предмету, вероятнее всего, можно будет уже в 2024 году. Об этом сообщили в комитете Госдумы по просвещению.
«Пересдавать ЕГЭ по новой системе можно будет уже в 2024 году», — передает ТАСС сообщение комитета. Однако там уточнили, что дата пока что лишь предполагаемая.
Ранее президент России Владимир Путин принял решение дать выпускникам возможность пересдать один из предметов ЕГЭ для набора баллов. Также российский лидер призывал разобраться с несоответствием содержания школьной программы с вопросами на ЕГЭ.
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