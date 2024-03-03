Кандидат в президенты предположил, когда закончится спецоперация на Украине

Спецоперация России завершится в этом году «победой русского оружия». Об этом заявил кандидат в президенты РФ и председатель ЛДПР Леонид Слуцкий.
«Я поздравляю всех с уникальной победой в Авдеевке. <…> Уверен, что благородную и святую спецоперацию Россия завершит в нынешнем году победой русского оружия», — заявил Леонид Слуцкий, его слова приводит РИА Новости.
Он отметил, что операция по освобождению Авдеевки войдет в историю, так же как битвы за Сталинград и Курск. После взятия под контроля города в ДНР, ВС РФ надо войти в Краматорск, Святогорск и Лиман.
В феврале глава дипслужбы ЕС Жозеп Боррель заявил, что стран Запада есть три месяца, чтобы спасти Украину. По его словам, ВСУ испытывают большие проблемы с вооружением из-за задержки поставок. Поэтому западные политики обсуждают возможность отправки своих военных на Украину, пишет RT.
Выборы президента России будут идти три дня: с 15 марта по 17. Россияне смогут проголосовать за одного из четверых кандидатов. Среди них: Леонид Слуцкий, кандидат от КПРФ Николай Харитонов, представитель партии «Новые люди» Вячеслав Даванков, а также Владимир Путин.
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.