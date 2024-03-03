Кандидат в президенты предположил, когда закончится спецоперация на Украине

Слуцкий: в 2024 году Россия завершит спецоперацию «победой русского оружия»
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Слуцкий на встрече с тюменским отделением ЛДПР. Тюмень, слуцкий леонид
Леонид Слуцкий высказался, что СВО закончится в этом году Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Спецоперация России завершится в этом году «победой русского оружия». Об этом заявил кандидат в президенты РФ и председатель ЛДПР Леонид Слуцкий.

«Я поздравляю всех с уникальной победой в Авдеевке. <…> Уверен, что благородную и святую спецоперацию Россия завершит в нынешнем году победой русского оружия», — заявил Леонид Слуцкий, его слова приводит РИА Новости.

Он отметил, что операция по освобождению Авдеевки войдет в историю, так же как битвы за Сталинград и Курск. После взятия под контроля города в ДНР, ВС РФ надо войти в Краматорск, Святогорск и Лиман.

В феврале глава дипслужбы ЕС Жозеп Боррель заявил, что стран Запада есть три месяца, чтобы спасти Украину. По его словам, ВСУ испытывают большие проблемы с вооружением из-за задержки поставок. Поэтому западные политики обсуждают возможность отправки своих военных на Украину, пишет RT.

Выборы президента России будут идти три дня: с 15 марта по 17. Россияне смогут проголосовать за одного из четверых кандидатов. Среди них: Леонид Слуцкий, кандидат от КПРФ Николай Харитонов, представитель партии «Новые люди» Вячеслав Даванков, а также Владимир Путин.

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Спецоперация России завершится в этом году «победой русского оружия». Об этом заявил кандидат в президенты РФ и председатель ЛДПР Леонид Слуцкий. «Я поздравляю всех с уникальной победой в Авдеевке. <…> Уверен, что благородную и святую спецоперацию Россия завершит в нынешнем году победой русского оружия», — заявил Леонид Слуцкий, его слова приводит РИА Новости. Он отметил, что операция по освобождению Авдеевки войдет в историю, так же как битвы за Сталинград и Курск. После взятия под контроля города в ДНР, ВС РФ надо войти в Краматорск, Святогорск и Лиман. В феврале глава дипслужбы ЕС Жозеп Боррель заявил, что стран Запада есть три месяца, чтобы спасти Украину. По его словам, ВСУ испытывают большие проблемы с вооружением из-за задержки поставок. Поэтому западные политики обсуждают возможность отправки своих военных на Украину, пишет RT. Выборы президента России будут идти три дня: с 15 марта по 17. Россияне смогут проголосовать за одного из четверых кандидатов. Среди них: Леонид Слуцкий, кандидат от КПРФ Николай Харитонов, представитель партии «Новые люди» Вячеслав Даванков, а также Владимир Путин.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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