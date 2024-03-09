«Зеркало недели»: Залужного признали негодным к службе в ВСУ

09 марта 2024 в 12:32 Размер текста - 17 +

Валерий Залужный был признан непригодным к военной службе, пишет «Зеркало недели» Фото: NIDS/NATO Multimedia Library Бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный ушел со своей должности, так как был непригоден для военной службы по итогам врачебной комиссии. Об этом написали в украинском издании «Зеркало недели». «Все замы Залужного <…> четко дали понять, что в действующей системе обороны страны места для них нет. <…> Залужный прошел ВЛК (врачебная комиссия — прим. URA.RU) и заключил о непригодности к военной службе. <…> Залужный еще в феврале написал рапорт об увольнении с военной службы», — передает издание. О снятии Залужного с должности стало известно в начале февраля 2024 года. Позже в СМИ начали писать об увольнении заместителей отправленного в отставку главкома ВСУ, пишет телеканал 360.

Бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный ушел со своей должности, так как был непригоден для военной службы по итогам врачебной комиссии. Об этом написали в украинском издании «Зеркало недели». «Все замы Залужного <…> четко дали понять, что в действующей системе обороны страны места для них нет. <…> Залужный прошел ВЛК (врачебная комиссия — прим. URA.RU) и заключил о непригодности к военной службе. <…> Залужный еще в феврале написал рапорт об увольнении с военной службы», — передает издание. О снятии Залужного с должности стало известно в начале февраля 2024 года. Позже в СМИ начали писать об увольнении заместителей отправленного в отставку главкома ВСУ, пишет телеканал 360.