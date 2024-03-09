«Зеркало недели»: Залужного признали негодным к службе в ВСУ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
НАТО. Москва. stock, Валерий Залужный,  stock
Валерий Залужный был признан непригодным к военной службе, пишет «Зеркало недели» Фото:

Бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный ушел со своей должности, так как был непригоден для военной службы по итогам врачебной комиссии. Об этом написали в украинском издании «Зеркало недели».

«Все замы Залужного <…> четко дали понять, что в действующей системе обороны страны места для них нет. <…> Залужный прошел ВЛК (врачебная комиссия — прим. URA.RU) и заключил о непригодности к военной службе. <…> Залужный еще в феврале написал рапорт об увольнении с военной службы», — передает издание.

О снятии Залужного с должности стало известно в начале февраля 2024 года. Позже в СМИ начали писать об увольнении заместителей отправленного в отставку главкома ВСУ, пишет телеканал 360.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный ушел со своей должности, так как был непригоден для военной службы по итогам врачебной комиссии. Об этом написали в украинском издании «Зеркало недели». «Все замы Залужного <…> четко дали понять, что в действующей системе обороны страны места для них нет. <…> Залужный прошел ВЛК (врачебная комиссия — прим. URA.RU) и заключил о непригодности к военной службе. <…> Залужный еще в феврале написал рапорт об увольнении с военной службы», — передает издание. О снятии Залужного с должности стало известно в начале февраля 2024 года. Позже в СМИ начали писать об увольнении заместителей отправленного в отставку главкома ВСУ, пишет телеканал 360.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...