«Зеркало недели»: Залужного признали негодным к службе в ВСУ

Бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный ушел со своей должности, так как был непригоден для военной службы по итогам врачебной комиссии. Об этом написали в украинском издании «Зеркало недели».
«Все замы Залужного <…> четко дали понять, что в действующей системе обороны страны места для них нет. <…> Залужный прошел ВЛК (врачебная комиссия — прим. URA.RU) и заключил о непригодности к военной службе. <…> Залужный еще в феврале написал рапорт об увольнении с военной службы», — передает издание.
О снятии Залужного с должности стало известно в начале февраля 2024 года. Позже в СМИ начали писать об увольнении заместителей отправленного в отставку главкома ВСУ, пишет телеканал 360.
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