Путин объяснил причину резких заявлений Макрона

Президент России Владимир Путин заявил, что причина резких заявлений президента Франции Эммануэля Макрона в адрес РФ может быть связана с действиями России в Африке. Об этом президент заявил в интервью журналисту Дмитрию Киселеву.
Кисилев уточнил, не могут ли заявления Франции против России считаться местью за то, что Россия «наступила на хвост» Парижу за Африканском континенте. «Да, я думаю, что обида какая-то есть. Но когда мы с ним (Макроном — прим. URA.RU) поддерживали контакты прямые, достаточно откровенно говорили на эту тему», — прокомментировал президент. Однако, он также отметил, что Россия не лезла в Африку, и что африканские лидеры сами захотели работать с РФ.
Ранее британский политик Джордж Гэллоуэй отмечал, что Россия будет вправе применить любой вид оружия, в том числе и ядерное, если Франция продолжит нагнетать ситуацию и отправит свои войска на Украину. В главном штабе вооруженных сил Франции в октябре 2023 года заявляли, что Париж лишился влияния на одну из крупнейших стран Африки. Тогда за неделю из Нигера были выведены все французские военные.
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