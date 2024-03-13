Путин объяснил причину резких заявлений Макрона

Путин: заявления Макрона могут быть местью за Африку

13 марта 2024 в 08:30 Размер текста - 17 +

Владимир Путин отмечает, что Африка сама выбрала сотрудничество с РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин заявил, что причина резких заявлений президента Франции Эммануэля Макрона в адрес РФ может быть связана с действиями России в Африке. Об этом президент заявил в интервью журналисту Дмитрию Киселеву. Кисилев уточнил, не могут ли заявления Франции против России считаться местью за то, что Россия «наступила на хвост» Парижу за Африканском континенте. «Да, я думаю, что обида какая-то есть. Но когда мы с ним (Макроном — прим. URA.RU) поддерживали контакты прямые, достаточно откровенно говорили на эту тему», — прокомментировал президент. Однако, он также отметил, что Россия не лезла в Африку, и что африканские лидеры сами захотели работать с РФ. Ранее британский политик Джордж Гэллоуэй отмечал, что Россия будет вправе применить любой вид оружия, в том числе и ядерное, если Франция продолжит нагнетать ситуацию и отправит свои войска на Украину. В главном штабе вооруженных сил Франции в октябре 2023 года заявляли, что Париж лишился влияния на одну из крупнейших стран Африки. Тогда за неделю из Нигера были выведены все французские военные.

Президент России Владимир Путин заявил, что причина резких заявлений президента Франции Эммануэля Макрона в адрес РФ может быть связана с действиями России в Африке. Об этом президент заявил в интервью журналисту Дмитрию Киселеву. Кисилев уточнил, не могут ли заявления Франции против России считаться местью за то, что Россия «наступила на хвост» Парижу за Африканском континенте. «Да, я думаю, что обида какая-то есть. Но когда мы с ним (Макроном — прим. URA.RU) поддерживали контакты прямые, достаточно откровенно говорили на эту тему», — прокомментировал президент. Однако, он также отметил, что Россия не лезла в Африку, и что африканские лидеры сами захотели работать с РФ. Ранее британский политик Джордж Гэллоуэй отмечал, что Россия будет вправе применить любой вид оружия, в том числе и ядерное, если Франция продолжит нагнетать ситуацию и отправит свои войска на Украину. В главном штабе вооруженных сил Франции в октябре 2023 года заявляли, что Париж лишился влияния на одну из крупнейших стран Африки. Тогда за неделю из Нигера были выведены все французские военные.