Жители ЯНАО все лето смогут летать в Челябинск регулярными рейсами

Из Нового Уренгоя возобновили регулярные рейсы до Челябинска
Жители ЯНАО в летний период смогут воспользоваться регулярным авиарейсом, чтобы попасть в Челябинск. Об этом сообщает пресс-служба окружного департамента транспорта и дорожного строительства.
«Перелеты начнутся с 6 июня и продлятся весь летний период. Рейсы запланированы один раз в неделю по четвергам на воздушных судах Sukhoi Superjet 100», — сообщает пресс-служба дептранса в официальном telegram-канале.
Из Челябинска самолет будет вылетать в 5:45, из Нового Уренгоя авиарейс отправится в 9:15. Время в пути составит два часа 32 минуты.
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