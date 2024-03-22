Жители ЯНАО все лето смогут летать в Челябинск регулярными рейсами

22 марта 2024 в 12:40 Размер текста - 17 +

Из Нового Уренгоя возобновили регулярные рейсы до Челябинска Фото: Илья Московец © URA.RU Жители ЯНАО в летний период смогут воспользоваться регулярным авиарейсом, чтобы попасть в Челябинск. Об этом сообщает пресс-служба окружного департамента транспорта и дорожного строительства. «Перелеты начнутся с 6 июня и продлятся весь летний период. Рейсы запланированы один раз в неделю по четвергам на воздушных судах Sukhoi Superjet 100», — сообщает пресс-служба дептранса в официальном telegram-канале. Из Челябинска самолет будет вылетать в 5:45, из Нового Уренгоя авиарейс отправится в 9:15. Время в пути составит два часа 32 минуты. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жители ЯНАО в летний период смогут воспользоваться регулярным авиарейсом, чтобы попасть в Челябинск. Об этом сообщает пресс-служба окружного департамента транспорта и дорожного строительства. «Перелеты начнутся с 6 июня и продлятся весь летний период. Рейсы запланированы один раз в неделю по четвергам на воздушных судах Sukhoi Superjet 100», — сообщает пресс-служба дептранса в официальном telegram-канале. Из Челябинска самолет будет вылетать в 5:45, из Нового Уренгоя авиарейс отправится в 9:15. Время в пути составит два часа 32 минуты.