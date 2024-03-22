Жители ЯНАО все лето смогут летать в Челябинск регулярными рейсами

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Церемония захоронения останков бойца. Екатеринбург, полет, самолет, red wings
Из Нового Уренгоя возобновили регулярные рейсы до Челябинска Фото:

Жители ЯНАО в летний период смогут воспользоваться регулярным авиарейсом, чтобы попасть в Челябинск. Об этом сообщает пресс-служба окружного департамента транспорта и дорожного строительства.

«Перелеты начнутся с 6 июня и продлятся весь летний период. Рейсы запланированы один раз в неделю по четвергам на воздушных судах Sukhoi Superjet 100», — сообщает пресс-служба дептранса в официальном telegram-канале.

Из Челябинска самолет будет вылетать в 5:45, из Нового Уренгоя авиарейс отправится в 9:15. Время в пути составит два часа 32 минуты.

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Жители ЯНАО в летний период смогут воспользоваться регулярным авиарейсом, чтобы попасть в Челябинск. Об этом сообщает пресс-служба окружного департамента транспорта и дорожного строительства. «Перелеты начнутся с 6 июня и продлятся весь летний период. Рейсы запланированы один раз в неделю по четвергам на воздушных судах Sukhoi Superjet 100», — сообщает пресс-служба дептранса в официальном telegram-канале. Из Челябинска самолет будет вылетать в 5:45, из Нового Уренгоя авиарейс отправится в 9:15. Время в пути составит два часа 32 минуты.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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