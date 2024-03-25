Песков: СМИ должны информировать россиян об угрозе провокаций

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Дмитрий Песков на саммите ОДКБ. Армения, Ереван, песков дмитрий
Песков заявил, что граждане должны быть мобилизованы и на чеку Фото:

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что средствам массовой информации необходимо информировать граждан об угрозе провокаций в соцсетях. Об этом официальный представитель Кремля заявил в ходе общения с журналистами.

«Конечно здесь очень много зависит от средств массовой информации. Именно от СМИ, которых знают. Я не говорю о telegram-каналах, тем более обезличенных. Я говорю о тех СМИ, от которых граждане получают серьезную информацию, которой они доверяют. Здесь нужно информировать граждан о таких провокационных действиях. Правоохранители здесь делают свою работу, но граждане должны быть мобилизованными и на чеку и должны знать об угрозе таких провокаций», — сказал Песков. Его слова передает корреспондент URA.RU.

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что средствам массовой информации необходимо информировать граждан об угрозе провокаций в соцсетях. Об этом официальный представитель Кремля заявил в ходе общения с журналистами. «Конечно здесь очень много зависит от средств массовой информации. Именно от СМИ, которых знают. Я не говорю о telegram-каналах, тем более обезличенных. Я говорю о тех СМИ, от которых граждане получают серьезную информацию, которой они доверяют. Здесь нужно информировать граждан о таких провокационных действиях. Правоохранители здесь делают свою работу, но граждане должны быть мобилизованными и на чеку и должны знать об угрозе таких провокаций», — сказал Песков. Его слова передает корреспондент URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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