Песков: СМИ должны информировать россиян об угрозе провокаций

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что средствам массовой информации необходимо информировать граждан об угрозе провокаций в соцсетях. Об этом официальный представитель Кремля заявил в ходе общения с журналистами.
«Конечно здесь очень много зависит от средств массовой информации. Именно от СМИ, которых знают. Я не говорю о telegram-каналах, тем более обезличенных. Я говорю о тех СМИ, от которых граждане получают серьезную информацию, которой они доверяют. Здесь нужно информировать граждан о таких провокационных действиях. Правоохранители здесь делают свою работу, но граждане должны быть мобилизованными и на чеку и должны знать об угрозе таких провокаций», — сказал Песков. Его слова передает корреспондент URA.RU.
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