МУС выдал ордер на арест лидера «Талибана»*

Международный уголовный суд (МУС) выдал ордера на арест де-факто руководителей Афганистана — верховного лидера движения «Талибан» Хайбатуллы Ахундзады и председателя их Верховного суда Абдула Хакима Хаккани. Об этом сообщила пресс-служба суда в Гааге.
«Сегодня, 8 июля 2025 года, II Палата предварительного производства Международного уголовного суда в контексте ситуации в Афганистане выдала ордера на арест Хайбатуллы Ахундзады, верховного лидера „Талибана“», — говорится в сообщении на официальном сайте суда. Кроме того, ордер был выдан в отношении Абдула Хакима Хаккани, занимающего пост верховного судьи движения «Талибан».
Как подчеркнули в МУС, оба являются ключевыми фигурами в структуре управления Афганистаном с момента прихода «Талибана» к власти в августе 2021 года. Им инкриминируются возможные военные преступления и преступления против человечности, включая систематическое нарушение прав женщин и девочек, в частности ограничение их доступа к образованию, медицине и работе.
*Движение «Талибан» остается под санкциями ООН и признано террористической организацией
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