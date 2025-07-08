МУС выдал ордер на арест лидера «Талибана»*

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МУС выдает ордера на арест Хайбатуллы Ахундзаде (на фото) и Абдулы Хаккани
МУС выдает ордера на арест Хайбатуллы Ахундзаде (на фото) и Абдулы Хаккани Фото:

Международный уголовный суд (МУС) выдал ордера на арест де-факто руководителей Афганистана — верховного лидера движения «Талибан» Хайбатуллы Ахундзады и председателя их Верховного суда Абдула Хакима Хаккани. Об этом сообщила пресс-служба суда в Гааге.

«Сегодня, 8 июля 2025 года, II Палата предварительного производства Международного уголовного суда в контексте ситуации в Афганистане выдала ордера на арест Хайбатуллы Ахундзады, верховного лидера „Талибана“», — говорится в сообщении на официальном сайте суда. Кроме того, ордер был выдан в отношении Абдула Хакима Хаккани, занимающего пост верховного судьи движения «Талибан».

Как подчеркнули в МУС, оба являются ключевыми фигурами в структуре управления Афганистаном с момента прихода «Талибана» к власти в августе 2021 года. Им инкриминируются возможные военные преступления и преступления против человечности, включая систематическое нарушение прав женщин и девочек, в частности ограничение их доступа к образованию, медицине и работе.

*Движение «Талибан» остается под санкциями ООН и признано террористической организацией

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Международный уголовный суд (МУС) выдал ордера на арест де-факто руководителей Афганистана — верховного лидера движения «Талибан» Хайбатуллы Ахундзады и председателя их Верховного суда Абдула Хакима Хаккани. Об этом сообщила пресс-служба суда в Гааге. «Сегодня, 8 июля 2025 года, II Палата предварительного производства Международного уголовного суда в контексте ситуации в Афганистане выдала ордера на арест Хайбатуллы Ахундзады, верховного лидера „Талибана“», — говорится в сообщении на официальном сайте суда. Кроме того, ордер был выдан в отношении Абдула Хакима Хаккани, занимающего пост верховного судьи движения «Талибан». Как подчеркнули в МУС, оба являются ключевыми фигурами в структуре управления Афганистаном с момента прихода «Талибана» к власти в августе 2021 года. Им инкриминируются возможные военные преступления и преступления против человечности, включая систематическое нарушение прав женщин и девочек, в частности ограничение их доступа к образованию, медицине и работе. *Движение «Талибан» остается под санкциями ООН и признано террористической организацией
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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