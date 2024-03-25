Боррель: ЕС поддерживает Киев не из любви к украинцам, а ради своих интересов

26 марта 2024 в 00:58 Размер текста - 17 +

ЕС поддерживает Киев ради своей выгоды, заявил Жозеп Боррель Фото: Официальный сайт Европарламента новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине ЕС придерживается прагматичного подхода в поддержке Украины, который основан только на интересах блока, а не из-за любви к украинцам. Об этом заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель. «Мы не можем позволить, чтобы Россия выиграла этот конфликт. Дело не только в щедрости. Дело не в поддержке Украины потому, что мы любим украинский народ. Это в наших собственных интересах», — заявил Боррель, слова которого приводит CNN. Глава дипломатии ЕС отметил, что в случае победы России интересам США и Европы будет нанесен «серьезный ущерб». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

ЕС придерживается прагматичного подхода в поддержке Украины, который основан только на интересах блока, а не из-за любви к украинцам. Об этом заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель. «Мы не можем позволить, чтобы Россия выиграла этот конфликт. Дело не только в щедрости. Дело не в поддержке Украины потому, что мы любим украинский народ. Это в наших собственных интересах», — заявил Боррель, слова которого приводит CNN. Глава дипломатии ЕС отметил, что в случае победы России интересам США и Европы будет нанесен «серьезный ущерб».