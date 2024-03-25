25 марта 2024

Боррель: ЕС поддерживает Киев не из любви к украинцам, а ради своих интересов

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Европейские политики. stock, Жозеп Боррель,  stock
ЕС поддерживает Киев ради своей выгоды, заявил Жозеп Боррель Фото:
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ЕС придерживается прагматичного подхода в поддержке Украины, который основан только на интересах блока, а не из-за любви к украинцам. Об этом заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.

«Мы не можем позволить, чтобы Россия выиграла этот конфликт. Дело не только в щедрости. Дело не в поддержке Украины потому, что мы любим украинский народ. Это в наших собственных интересах», — заявил Боррель, слова которого приводит CNN. Глава дипломатии ЕС отметил, что в случае победы России интересам США и Европы будет нанесен «серьезный ущерб».

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ЕС придерживается прагматичного подхода в поддержке Украины, который основан только на интересах блока, а не из-за любви к украинцам. Об этом заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель. «Мы не можем позволить, чтобы Россия выиграла этот конфликт. Дело не только в щедрости. Дело не в поддержке Украины потому, что мы любим украинский народ. Это в наших собственных интересах», — заявил Боррель, слова которого приводит CNN. Глава дипломатии ЕС отметил, что в случае победы России интересам США и Европы будет нанесен «серьезный ущерб».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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