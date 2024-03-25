Боррель: ЕС поддерживает Киев не из любви к украинцам, а ради своих интересов

ЕС поддерживает Киев ради своей выгоды, заявил Жозеп Боррель
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
ЕС придерживается прагматичного подхода в поддержке Украины, который основан только на интересах блока, а не из-за любви к украинцам. Об этом заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.
«Мы не можем позволить, чтобы Россия выиграла этот конфликт. Дело не только в щедрости. Дело не в поддержке Украины потому, что мы любим украинский народ. Это в наших собственных интересах», —
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