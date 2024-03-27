Bild: Усманов подал заявление против двух прокуроров в ФРГ

28 марта 2024 в 01:15 Размер текста - 17 +

По информации газеты, Алишер Усманов обвиняет прокуроров в препятствии правосудию Фото: Антон Белицкий © URA.RU Российский бизнесмен Алишер Усманов, которого в Германии подозревают в уклонении от уплаты налогов, подал заявление против двух прокуроров из Генпрокуратуры немецкого города Франкфурт-на-Майне. Информация об этом появилась в СМИ. «Дело касается одного старшего прокурора и одного прокурора Генпрокуратуры. Основанием для возбуждения дела послужили обвинения в уголовных правонарушениях со стороны двух лиц», — приводит слова представителя Генпрокуратуры немецкая газета Bild. По ее информации, предприниматель обвиняет их в препятствии правосудию и преследовании невиновных. В 2023 году суд во Франкфурте-на-Майне признал, что Генпрокуратура Германии незаконно удерживает документы и имущество, изъятые у Усманова, передает RT. Речь идет об обысках, которые осенью 2022 года были проведены в баварском городе Роттах-Эгерн, на яхте «Дильбар» в Гамбурге, которые немецкая прокуратура считала связанными с Усмановым, и в квартире семьи друга бизнесмена. Согласно решению суда, прокуратура должна была вернуть конфискованные вещи, поскольку обыски были незаконными, однако в полном объеме этого не произошло. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российский бизнесмен Алишер Усманов, которого в Германии подозревают в уклонении от уплаты налогов, подал заявление против двух прокуроров из Генпрокуратуры немецкого города Франкфурт-на-Майне. Информация об этом появилась в СМИ. «Дело касается одного старшего прокурора и одного прокурора Генпрокуратуры. Основанием для возбуждения дела послужили обвинения в уголовных правонарушениях со стороны двух лиц», — приводит слова представителя Генпрокуратуры немецкая газета Bild. По ее информации, предприниматель обвиняет их в препятствии правосудию и преследовании невиновных. В 2023 году суд во Франкфурте-на-Майне признал, что Генпрокуратура Германии незаконно удерживает документы и имущество, изъятые у Усманова, передает RT. Речь идет об обысках, которые осенью 2022 года были проведены в баварском городе Роттах-Эгерн, на яхте «Дильбар» в Гамбурге, которые немецкая прокуратура считала связанными с Усмановым, и в квартире семьи друга бизнесмена. Согласно решению суда, прокуратура должна была вернуть конфискованные вещи, поскольку обыски были незаконными, однако в полном объеме этого не произошло.