27 марта 2024

Bild: Усманов подал заявление против двух прокуроров в ФРГ

© Служба новостей «URA.RU»
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Съезд РСПП. Москва, усманов алишер
По информации газеты, Алишер Усманов обвиняет прокуроров в препятствии правосудию Фото:

Российский бизнесмен Алишер Усманов, которого в Германии подозревают в уклонении от уплаты налогов, подал заявление против двух прокуроров из Генпрокуратуры немецкого города Франкфурт-на-Майне. Информация об этом появилась в СМИ.

«Дело касается одного старшего прокурора и одного прокурора Генпрокуратуры. Основанием для возбуждения дела послужили обвинения в уголовных правонарушениях со стороны двух лиц», — приводит слова представителя Генпрокуратуры немецкая газета Bild. По ее информации, предприниматель обвиняет их в препятствии правосудию и преследовании невиновных.

В 2023 году суд во Франкфурте-на-Майне признал, что Генпрокуратура Германии незаконно удерживает документы и имущество, изъятые у Усманова, передает RT. Речь идет об обысках, которые осенью 2022 года были проведены в баварском городе Роттах-Эгерн, на яхте «Дильбар» в Гамбурге, которые немецкая прокуратура считала связанными с Усмановым, и в квартире семьи друга бизнесмена. Согласно решению суда, прокуратура должна была вернуть конфискованные вещи, поскольку обыски были незаконными, однако в полном объеме этого не произошло.

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Российский бизнесмен Алишер Усманов, которого в Германии подозревают в уклонении от уплаты налогов, подал заявление против двух прокуроров из Генпрокуратуры немецкого города Франкфурт-на-Майне. Информация об этом появилась в СМИ. «Дело касается одного старшего прокурора и одного прокурора Генпрокуратуры. Основанием для возбуждения дела послужили обвинения в уголовных правонарушениях со стороны двух лиц», — приводит слова представителя Генпрокуратуры немецкая газета Bild. По ее информации, предприниматель обвиняет их в препятствии правосудию и преследовании невиновных. В 2023 году суд во Франкфурте-на-Майне признал, что Генпрокуратура Германии незаконно удерживает документы и имущество, изъятые у Усманова, передает RT. Речь идет об обысках, которые осенью 2022 года были проведены в баварском городе Роттах-Эгерн, на яхте «Дильбар» в Гамбурге, которые немецкая прокуратура считала связанными с Усмановым, и в квартире семьи друга бизнесмена. Согласно решению суда, прокуратура должна была вернуть конфискованные вещи, поскольку обыски были незаконными, однако в полном объеме этого не произошло.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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