ВВС Италии экстренно подняли истребители из-за российских самолетов

Истребители ВВС Италии, которые базируются в Польше, подняли по тревоге из-за российских самолетов, пролетавших над международными водами Балтийского моря. Об этом сообщило агентство ANSA.
«Истребители Eurofighters итальянских ВВС экстренно поднимались с польской базы Мальборк. Вылет был из-за российских самолетов, пролетавших над международными водами Балтийского моря», —
По данным агентства, сигнал тревоги на польскую базу поступил из командного центра НАТО в Удеме (ФРГ). Уточняется, что после идентификации российских самолетов истребители ВВС Италии вернулись на базу.
ВВС Италии участвуют в миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства в Польше, передает RT. Также истребители Североатлантического альянса были замечены на польском аэродроме Жешув, пишет «Национальное агентство новостей».
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