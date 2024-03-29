ВВС Италии экстренно подняли истребители из-за российских самолетов

30 марта 2024 в 00:00 Размер текста - 17 +

Истребители НАТО взлетали по тревоге с базы в Польше Фото: Министерство обороны Великобритании Истребители ВВС Италии, которые базируются в Польше, подняли по тревоге из-за российских самолетов, пролетавших над международными водами Балтийского моря. Об этом сообщило агентство ANSA. «Истребители Eurofighters итальянских ВВС экстренно поднимались с польской базы Мальборк. Вылет был из-за российских самолетов, пролетавших над международными водами Балтийского моря», — передает агентство. По данным агентства, сигнал тревоги на польскую базу поступил из командного центра НАТО в Удеме (ФРГ). Уточняется, что после идентификации российских самолетов истребители ВВС Италии вернулись на базу. ВВС Италии участвуют в миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства в Польше, передает RT. Также истребители Североатлантического альянса были замечены на польском аэродроме Жешув, пишет «Национальное агентство новостей». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Истребители ВВС Италии, которые базируются в Польше, подняли по тревоге из-за российских самолетов, пролетавших над международными водами Балтийского моря. Об этом сообщило агентство ANSA. «Истребители Eurofighters итальянских ВВС экстренно поднимались с польской базы Мальборк. Вылет был из-за российских самолетов, пролетавших над международными водами Балтийского моря», — передает агентство. По данным агентства, сигнал тревоги на польскую базу поступил из командного центра НАТО в Удеме (ФРГ). Уточняется, что после идентификации российских самолетов истребители ВВС Италии вернулись на базу. ВВС Италии участвуют в миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства в Польше, передает RT. Также истребители Североатлантического альянса были замечены на польском аэродроме Жешув, пишет «Национальное агентство новостей».