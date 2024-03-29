29 марта 2024

ВВС Италии экстренно подняли истребители из-за российских самолетов

© Служба новостей «URA.RU»
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Истребители НАТО взлетали по тревоге с базы в Польше Фото:

Истребители ВВС Италии, которые базируются в Польше, подняли по тревоге из-за российских самолетов, пролетавших над международными водами Балтийского моря. Об этом сообщило агентство ANSA.

«Истребители Eurofighters итальянских ВВС экстренно поднимались с польской базы Мальборк. Вылет был из-за российских самолетов, пролетавших над международными водами Балтийского моря», — передает агентство.

По данным агентства, сигнал тревоги на польскую базу поступил из командного центра НАТО в Удеме (ФРГ). Уточняется, что после идентификации российских самолетов истребители ВВС Италии вернулись на базу.

ВВС Италии участвуют в миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства в Польше, передает RT. Также истребители Североатлантического альянса были замечены на польском аэродроме Жешув, пишет «Национальное агентство новостей».

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Истребители ВВС Италии, которые базируются в Польше, подняли по тревоге из-за российских самолетов, пролетавших над международными водами Балтийского моря. Об этом сообщило агентство ANSA. «Истребители Eurofighters итальянских ВВС экстренно поднимались с польской базы Мальборк. Вылет был из-за российских самолетов, пролетавших над международными водами Балтийского моря», — передает агентство. По данным агентства, сигнал тревоги на польскую базу поступил из командного центра НАТО в Удеме (ФРГ). Уточняется, что после идентификации российских самолетов истребители ВВС Италии вернулись на базу. ВВС Италии участвуют в миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства в Польше, передает RT. Также истребители Североатлантического альянса были замечены на польском аэродроме Жешув, пишет «Национальное агентство новостей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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