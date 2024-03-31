Умер капитан команды КВН «Одесские джентльмены»

01 апреля 2024 в 03:48 Размер текста - 17 +

Пелишенко ушел из жизни 72-м году жизни Фото: Владимир Андреев © URA.RU Капитан команды КВН «Одесские джентльмены» Светослав Пелишенко ушел из жизни 72-м году жизни. Об этом заявила журналист Сусанна Альперина в telegram-канале. «Ушел Слава, Светослав Пелишенко. Сэр, капитан команды „Джентльменов“. Умный, талантливый, порядочный и, казалось, всегда невозмутимый. Унес с собой кусочек моей жизни, кусочек моего сердца», — написала Альперина в telegram-канале. Она рассказала о том, как восхищается человеческими и профессиональными качествами и выразила соболезнование родственникам артиста. Пелишенко окончил физический факультет Одесского госуниверситета и аспирантуру, доцентом кафедры теоретической физики. Он является основателем и капитаном команды «Одесские джентльмены», которая стала дважды чемпионом лиги. с 1991 года работал на Российском телевидении в отделе юмористических программ. Пелишенко также является автором программы «Городок». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Капитан команды КВН «Одесские джентльмены» Светослав Пелишенко ушел из жизни 72-м году жизни. Об этом заявила журналист Сусанна Альперина в telegram-канале. «Ушел Слава, Светослав Пелишенко. Сэр, капитан команды „Джентльменов“. Умный, талантливый, порядочный и, казалось, всегда невозмутимый. Унес с собой кусочек моей жизни, кусочек моего сердца», — написала Альперина в telegram-канале. Она рассказала о том, как восхищается человеческими и профессиональными качествами и выразила соболезнование родственникам артиста. Пелишенко окончил физический факультет Одесского госуниверситета и аспирантуру, доцентом кафедры теоретической физики. Он является основателем и капитаном команды «Одесские джентльмены», которая стала дважды чемпионом лиги. с 1991 года работал на Российском телевидении в отделе юмористических программ. Пелишенко также является автором программы «Городок».