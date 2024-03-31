31 марта 2024

Умер капитан команды КВН «Одесские джентльмены»

© Служба новостей «URA.RU»
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Пелишенко ушел из жизни 72-м году жизни Фото:

Капитан команды КВН «Одесские джентльмены» Светослав Пелишенко ушел из жизни 72-м году жизни. Об этом заявила журналист Сусанна Альперина в telegram-канале.

«Ушел Слава, Светослав Пелишенко. Сэр, капитан команды „Джентльменов“. Умный, талантливый, порядочный и, казалось, всегда невозмутимый. Унес с собой кусочек моей жизни, кусочек моего сердца», — написала Альперина в telegram-канале. Она рассказала о том, как восхищается человеческими и профессиональными качествами и выразила соболезнование родственникам артиста.

Пелишенко окончил физический факультет Одесского госуниверситета и аспирантуру, доцентом кафедры теоретической физики. Он является основателем и капитаном команды «Одесские джентльмены», которая стала дважды чемпионом лиги. с 1991 года работал на Российском телевидении в отделе юмористических программ. Пелишенко также является автором программы «Городок».

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Капитан команды КВН «Одесские джентльмены» Светослав Пелишенко ушел из жизни 72-м году жизни. Об этом заявила журналист Сусанна Альперина в telegram-канале. «Ушел Слава, Светослав Пелишенко. Сэр, капитан команды „Джентльменов“. Умный, талантливый, порядочный и, казалось, всегда невозмутимый. Унес с собой кусочек моей жизни, кусочек моего сердца», — написала Альперина в telegram-канале. Она рассказала о том, как восхищается человеческими и профессиональными качествами и выразила соболезнование родственникам артиста. Пелишенко окончил физический факультет Одесского госуниверситета и аспирантуру, доцентом кафедры теоретической физики. Он является основателем и капитаном команды «Одесские джентльмены», которая стала дважды чемпионом лиги. с 1991 года работал на Российском телевидении в отделе юмористических программ. Пелишенко также является автором программы «Городок».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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