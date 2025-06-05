Nissan оставил крючок для возвращения в Россию

Японский автоконцерн Nissan Motor, который покинул российский рынок в 2022 году, подал заявки на регистрацию товарных знаков в Роспатенте. Это стало известно из данных ведомства.
«Компания планирует зарегистрировать товарные знаки Nissan в разных вариантах написания и дизайна», — сообщает ТАСС. Кроме того, в заявку входят знаки для других брендов Nissan, таких как Infiniti, Nismo и Datsun
Регистрация товарных знаков пройдет по классам Международной классификации товаров и услуг (МКТУ), которые включают транспортные средства, строительство, розничную и оптовую торговлю, а также финансовые услуги. Это может свидетельствовать о том, что Nissan рассматривает возможность возвращения в Россию или о желании сохранить свои бренды на российском рынке в будущем.
Напомним, что Nissan покинул российский рынок в 2022 году в условиях экономической неопределенности и санкционного давления. Уход компании стал заметным событием в автомобильной отрасли, и ее возвращение или желание зарегистрировать товарные знаки может открывать новые перспективы в будущих отношениях с российскими потребителями.
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