Трамп обратился к Путину с просьбой по Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что обращался к президенту России Владимиру Путину с просьбой не реагировать на атаки, совершенные Киевом по регионам РФ. Он также выразил недовольство текущей эскалацией конфликта.
«Мне это не нравится, я сказал: не делай этого, ты не должен этого делать, ты должен это прекратить», — отметил Трамп, сообщает Sky News. Он подчеркнул, что продолжает верить в возможность мирного урегулирования конфликта и понимает, почему Владимир Путин отвечает на атаки Украины.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что американская сторона и лично Дональд Трамп прилагают значительные усилия для урегулирования конфликта на Украине, подчеркивая наличие множества нюансов, требующих обсуждения. Москва также выражала признательность за посреднические инициативы Трампа и заявляла о готовности поддерживать контакты с Вашингтоном в рамках переговорного процесса.
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