В Курской области заявили о гибели всех жителей села при оккупации ВСУ

Ни один житель села Русское Поречное не пережил оккупацию Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщила глава Пореченского сельсовета Суджанского района Курской области Елена Жаданова.
«В общей сложности из села Русское Поречное [в оккупации] не выжил ни один человек», — сообщила Жаданова в ходе международного онлайн-телемоста «Освобождение Курской области». Ее слова передает ТАСС.
Она отметила, что населенные пункты Пореченского сельсовета оказались под контролем ВСУ с первых дней вторжения. На тот момент в сельсовете оставалось 92 человека, из которых 10 смогли эвакуироваться в первые месяцы. На данный момент 24 человека числятся пропавшими без вести. Подробности о судьбе жителей и обстоятельствах оккупации уточняются.
Ранее поступала информация о том, что в селе Русское Поречное Курской области, недавно взятом под контроль, почти полностью разрушен жилищный фонд. По словам военнослужащего с позывным «Блин», позиции украинских военных были превращены в укрепленный район.
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