В НАТО обсуждают прием Украины в альянс в обмен на уступку территорий РФ

La Repubblica: в НАТО обсуждают уступки Украиной территорий России
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НАТО обсуждает вопрос об уступке Украиной территории России в обмен на гарантии безопасности и членство в альянсе Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В НАТО обсуждают вариант уступок Украиной территорий России в обмен на гарантии безопасности и прием Украины в альянс. Об этом пишет газета La Repubblica.

«Сценарий уступки Украиной территорий РФ в настоящее время обсуждается неофициально и становится все более реалистичным», — указало издание. Отмечается, что такой сценарий также ускорит выделение помощи Киеву.

Ранее газета The New York Times писала, что лидеры стран НАТО не предложат Украине вступить в альянс на июльском саммите. Американский предприниматель Илон Маск подчеркнул, что возможность вступления Украины в НАТО сравнима со сценарием начала фильма о ядерном апокалипсисе.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил о том, что отношения России и стран НАТО скатились до уровня прямой конфронтации. В МИД также обвинили НАТО в агрессивной политике против России. Ранее бывший заместитель генсека НАТО Алессандро Минуто-Риццо предупредил об угрозе мировой войны. Он подчеркнул, что члены НАТО должны быть осторожны в вопросе отправки военных на Украину.

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В НАТО обсуждают вариант уступок Украиной территорий России в обмен на гарантии безопасности и прием Украины в альянс. Об этом пишет газета La Repubblica. «Сценарий уступки Украиной территорий РФ в настоящее время обсуждается неофициально и становится все более реалистичным», — указало издание. Отмечается, что такой сценарий также ускорит выделение помощи Киеву. Ранее газета The New York Times писала, что лидеры стран НАТО не предложат Украине вступить в альянс на июльском саммите. Американский предприниматель Илон Маск подчеркнул, что возможность вступления Украины в НАТО сравнима со сценарием начала фильма о ядерном апокалипсисе. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил о том, что отношения России и стран НАТО скатились до уровня прямой конфронтации. В МИД также обвинили НАТО в агрессивной политике против России. Ранее бывший заместитель генсека НАТО Алессандро Минуто-Риццо предупредил об угрозе мировой войны. Он подчеркнул, что члены НАТО должны быть осторожны в вопросе отправки военных на Украину.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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