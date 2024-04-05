В мире США В НАТО обсуждают прием Украины в альянс в обмен на уступку территорий РФ La Repubblica: в НАТО обсуждают уступки Украиной территорий России 05 апреля 2024 в 14:13 Размер текста - 17 + НАТО обсуждает вопрос об уступке Украиной территории России в обмен на гарантии безопасности и членство в альянсе Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В НАТО обсуждают вариант уступок Украиной территорий России в обмен на гарантии безопасности и прием Украины в альянс. Об этом пишет газета La Repubblica. «Сценарий уступки Украиной территорий РФ в настоящее время обсуждается неофициально и становится все более реалистичным», — указало издание. Отмечается, что такой сценарий также ускорит выделение помощи Киеву. Ранее газета The New York Times писала, что лидеры стран НАТО не предложат Украине вступить в альянс на июльском саммите. Американский предприниматель Илон Маск подчеркнул, что возможность вступления Украины в НАТО сравнима со сценарием начала фильма о ядерном апокалипсисе. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил о том, что отношения России и стран НАТО скатились до уровня прямой конфронтации. В МИД также обвинили НАТО в агрессивной политике против России. Ранее бывший заместитель генсека НАТО Алессандро Минуто-Риццо предупредил об угрозе мировой войны. Он подчеркнул, что члены НАТО должны быть осторожны в вопросе отправки военных на Украину. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В НАТО обсуждают вариант уступок Украиной территорий России в обмен на гарантии безопасности и прием Украины в альянс. Об этом пишет газета La Repubblica. «Сценарий уступки Украиной территорий РФ в настоящее время обсуждается неофициально и становится все более реалистичным», — указало издание. Отмечается, что такой сценарий также ускорит выделение помощи Киеву. Ранее газета The New York Times писала, что лидеры стран НАТО не предложат Украине вступить в альянс на июльском саммите. Американский предприниматель Илон Маск подчеркнул, что возможность вступления Украины в НАТО сравнима со сценарием начала фильма о ядерном апокалипсисе. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил о том, что отношения России и стран НАТО скатились до уровня прямой конфронтации. В МИД также обвинили НАТО в агрессивной политике против России. Ранее бывший заместитель генсека НАТО Алессандро Минуто-Риццо предупредил об угрозе мировой войны. Он подчеркнул, что члены НАТО должны быть осторожны в вопросе отправки военных на Украину. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям