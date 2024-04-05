Маск сравнил идею вхождения Украины в НАТО с фильмом о ядерном апокалипсисе

05 апреля 2024 в 11:43 Размер текста - 17 +

Илона Макса пугает возможное вступление Украины в НАТО Фото: U.S. Air Force / Trevor Cokley Возможность вступления Украины в НАТО сравнима со сценарием начала фильма о ядерном апокалипсисе. Такое мнение выразил американский предприниматель Илон Маск. «Это буквально начало фильма про ядерный апокалипсис», — написал Маск в соцсети X. Данный комментарий является ответом на видео выступления госсекретаря США Энтони Блинкена и министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, в ходе которого прозвучало заявление о возможном вступлении Украины в альянс НАТО. Маск даже приложил к своему замечанию ссылку на фрагмент из фильма «На следующий день». Там показаны вымышленные сцены ядерной войны между Советским Союзом и Соединенными Штатами. Известно, что лидеры НАТО не предложат Украине вступить в альянс на июльском саммите. Причиной является не желание альянса втягиваться в украинский конфликт. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо также заявил, что страна выступает против членства Украины в НАТО, передает «Национальная служба новостей». Ответ Илона Маска под постом с заявлением Блинкена о вступлении Украины в НАТО Фото: скриншот URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Возможность вступления Украины в НАТО сравнима со сценарием начала фильма о ядерном апокалипсисе. Такое мнение выразил американский предприниматель Илон Маск. «Это буквально начало фильма про ядерный апокалипсис», — написал Маск в соцсети X. Данный комментарий является ответом на видео выступления госсекретаря США Энтони Блинкена и министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, в ходе которого прозвучало заявление о возможном вступлении Украины в альянс НАТО. Маск даже приложил к своему замечанию ссылку на фрагмент из фильма «На следующий день». Там показаны вымышленные сцены ядерной войны между Советским Союзом и Соединенными Штатами. Известно, что лидеры НАТО не предложат Украине вступить в альянс на июльском саммите. Причиной является не желание альянса втягиваться в украинский конфликт. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо также заявил, что страна выступает против членства Украины в НАТО, передает «Национальная служба новостей».