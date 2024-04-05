Маск сравнил идею вхождения Украины в НАТО с фильмом о ядерном апокалипсисе

© Служба новостей «URA.RU»
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Илон Маск. stock,  stock, Маск Илон
Илона Макса пугает возможное вступление Украины в НАТО Фото:

Возможность вступления Украины в НАТО сравнима со сценарием начала фильма о ядерном апокалипсисе. Такое мнение выразил американский предприниматель Илон Маск.

«Это буквально начало фильма про ядерный апокалипсис», — написал Маск в соцсети X. Данный комментарий является ответом на видео выступления госсекретаря США Энтони Блинкена и министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, в ходе которого прозвучало заявление о возможном вступлении Украины в альянс НАТО.

Маск даже приложил к своему замечанию ссылку на фрагмент из фильма «На следующий день». Там показаны вымышленные сцены ядерной войны между Советским Союзом и Соединенными Штатами.

Известно, что лидеры НАТО не предложат Украине вступить в альянс на июльском саммите. Причиной является не желание альянса втягиваться в украинский конфликт. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо также заявил, что страна выступает против членства Украины в НАТО, передает «Национальная служба новостей».

Ответ Илона Маска под постом с заявлением Блинкена о вступлении Украины в НАТО
Ответ Илона Маска под постом с заявлением Блинкена о вступлении Украины в НАТО
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Возможность вступления Украины в НАТО сравнима со сценарием начала фильма о ядерном апокалипсисе. Такое мнение выразил американский предприниматель Илон Маск. «Это буквально начало фильма про ядерный апокалипсис», — написал Маск в соцсети X. Данный комментарий является ответом на видео выступления госсекретаря США Энтони Блинкена и министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, в ходе которого прозвучало заявление о возможном вступлении Украины в альянс НАТО. Маск даже приложил к своему замечанию ссылку на фрагмент из фильма «На следующий день». Там показаны вымышленные сцены ядерной войны между Советским Союзом и Соединенными Штатами. Известно, что лидеры НАТО не предложат Украине вступить в альянс на июльском саммите. Причиной является не желание альянса втягиваться в украинский конфликт. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо также заявил, что страна выступает против членства Украины в НАТО, передает «Национальная служба новостей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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