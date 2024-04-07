Колокольцев объяснил, почему в России выросло число тяжких и особо тяжких преступлений

В России выросло число тяжких и особо тяжких преступлений из-за украинских мошенников. Об этом заявил глава МВД РФ Владимир Колокольцев.
«Число преступлений в РФ выросло из-за мошенников с Украины», — сообщил он в интервью журналисту Павлу Зарубину. Колокольцев также отметил, все преступления, связанные с IT-преступлениями, попадают в разряд тяжких и особо тяжких.
У ведомства есть масса доказательств в пользу того, что заказчики дистанционного мошенничества сейчас находятся на Украине. Соответствующее интервью Зарубин выложил в своем telegram-канале.
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В России выросло число тяжких и особо тяжких преступлений из-за украинских мошенников. Об этом заявил глава МВД РФ Владимир Колокольцев. «Число преступлений в РФ выросло из-за мошенников с Украины», — сообщил он в интервью журналисту Павлу Зарубину. Колокольцев также отметил, все преступления, связанные с IT-преступлениями, попадают в разряд тяжких и особо тяжких. У ведомства есть масса доказательств в пользу того, что заказчики дистанционного мошенничества сейчас находятся на Украине. Соответствующее интервью Зарубин выложил в своем telegram-канале.