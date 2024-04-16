Шольц попросил Си Цзиньпина повлиять на РФ для завершения конфликта на Украине

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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, Олаф Шольц, канцлер,  stock
Китай имеет возможности повлиять на Россию, заявил Олаф Шольц Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Канцлер Германии Олаф Шольц во время визита в Китай попросил председателя страны Си Цзиньпина оказать влияние на Москву с целью урегулирования конфликта на Украине. Об этом рассказал сам канцлер.

«Я попросил президента Си повлиять на Россию», — написал Шольц на своей странице в соцсети X. Он добавил, что Китай имеет значительный авторитет у РФ. Канцлер отметил, что инициативы со стороны Китая могли бы способствовать отводу вооруженных сил и, таким образом, привести к завершению конфликта на Украине.

Шольц выразил уверенность в том, что подобные усилия могут способствовать наступлению мира в регионе. Кроме того, он сообщил о соглашении между Берлином и Пекином о поддержке мирных конференций в Швейцарии, в которых Россия не примет участие, а также о проведении аналогичных мероприятий в будущем.

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Канцлер Германии Олаф Шольц во время визита в Китай попросил председателя страны Си Цзиньпина оказать влияние на Москву с целью урегулирования конфликта на Украине. Об этом рассказал сам канцлер. «Я попросил президента Си повлиять на Россию», — написал Шольц на своей странице в соцсети X. Он добавил, что Китай имеет значительный авторитет у РФ. Канцлер отметил, что инициативы со стороны Китая могли бы способствовать отводу вооруженных сил и, таким образом, привести к завершению конфликта на Украине. Шольц выразил уверенность в том, что подобные усилия могут способствовать наступлению мира в регионе. Кроме того, он сообщил о соглашении между Берлином и Пекином о поддержке мирных конференций в Швейцарии, в которых Россия не примет участие, а также о проведении аналогичных мероприятий в будущем.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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