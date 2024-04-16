Шольц попросил Си Цзиньпина повлиять на РФ для завершения конфликта на Украине

16 апреля 2024 в 18:10 Размер текста - 17 +

Китай имеет возможности повлиять на Россию, заявил Олаф Шольц Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Канцлер Германии Олаф Шольц во время визита в Китай попросил председателя страны Си Цзиньпина оказать влияние на Москву с целью урегулирования конфликта на Украине. Об этом рассказал сам канцлер. «Я попросил президента Си повлиять на Россию», — написал Шольц на своей странице в соцсети X. Он добавил, что Китай имеет значительный авторитет у РФ. Канцлер отметил, что инициативы со стороны Китая могли бы способствовать отводу вооруженных сил и, таким образом, привести к завершению конфликта на Украине. Шольц выразил уверенность в том, что подобные усилия могут способствовать наступлению мира в регионе. Кроме того, он сообщил о соглашении между Берлином и Пекином о поддержке мирных конференций в Швейцарии, в которых Россия не примет участие, а также о проведении аналогичных мероприятий в будущем. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Канцлер Германии Олаф Шольц во время визита в Китай попросил председателя страны Си Цзиньпина оказать влияние на Москву с целью урегулирования конфликта на Украине. Об этом рассказал сам канцлер. «Я попросил президента Си повлиять на Россию», — написал Шольц на своей странице в соцсети X. Он добавил, что Китай имеет значительный авторитет у РФ. Канцлер отметил, что инициативы со стороны Китая могли бы способствовать отводу вооруженных сил и, таким образом, привести к завершению конфликта на Украине. Шольц выразил уверенность в том, что подобные усилия могут способствовать наступлению мира в регионе. Кроме того, он сообщил о соглашении между Берлином и Пекином о поддержке мирных конференций в Швейцарии, в которых Россия не примет участие, а также о проведении аналогичных мероприятий в будущем.