Алев: Азербайджан не собирается вступать в ЕАЭС

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Азербайджан не планирует вступать в Евразийский экономический союз (ЕАЭС). С таким заявлением выступил на международном форуме президент Азербайджана Ильхам Алиев. Он отметил, что если Азербайджан не увидит экономических выгод, то его устроит текущий уровень сотрудничества с РФ.
«У нас нет таких планов, но мы не можем говорить, что это не может стать предметом обсуждения в будущем. Все будет зависеть от того, какие дополнительные экономические выгоды мы получим от того, что станем ближе», — сказал Алиев. Его слова передает ТАСС.
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