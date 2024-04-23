Алев: Азербайджан не собирается вступать в ЕАЭС

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Совместное фотографирование глав независимых государств СНГ. Бишкек, Республика Киргизия, алиев ильхам
. Фото:

Азербайджан не планирует вступать в Евразийский экономический союз (ЕАЭС). С таким заявлением выступил на международном форуме президент Азербайджана Ильхам Алиев. Он отметил, что если Азербайджан не увидит экономических выгод, то его устроит текущий уровень сотрудничества с РФ.

«У нас нет таких планов, но мы не можем говорить, что это не может стать предметом обсуждения в будущем. Все будет зависеть от того, какие дополнительные экономические выгоды мы получим от того, что станем ближе», — сказал Алиев. Его слова передает ТАСС.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Азербайджан не планирует вступать в Евразийский экономический союз (ЕАЭС). С таким заявлением выступил на международном форуме президент Азербайджана Ильхам Алиев. Он отметил, что если Азербайджан не увидит экономических выгод, то его устроит текущий уровень сотрудничества с РФ. «У нас нет таких планов, но мы не можем говорить, что это не может стать предметом обсуждения в будущем. Все будет зависеть от того, какие дополнительные экономические выгоды мы получим от того, что станем ближе», — сказал Алиев. Его слова передает ТАСС.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...