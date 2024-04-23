Алев: Азербайджан не собирается вступать в ЕАЭС

23 апреля 2024 в 15:56 Размер текста - 17 +

. Фото: Владимир Андреев © URA.RU Азербайджан не планирует вступать в Евразийский экономический союз (ЕАЭС). С таким заявлением выступил на международном форуме президент Азербайджана Ильхам Алиев. Он отметил, что если Азербайджан не увидит экономических выгод, то его устроит текущий уровень сотрудничества с РФ. «У нас нет таких планов, но мы не можем говорить, что это не может стать предметом обсуждения в будущем. Все будет зависеть от того, какие дополнительные экономические выгоды мы получим от того, что станем ближе», — сказал Алиев. Его слова передает ТАСС. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Азербайджан не планирует вступать в Евразийский экономический союз (ЕАЭС). С таким заявлением выступил на международном форуме президент Азербайджана Ильхам Алиев. Он отметил, что если Азербайджан не увидит экономических выгод, то его устроит текущий уровень сотрудничества с РФ. «У нас нет таких планов, но мы не можем говорить, что это не может стать предметом обсуждения в будущем. Все будет зависеть от того, какие дополнительные экономические выгоды мы получим от того, что станем ближе», — сказал Алиев. Его слова передает ТАСС.