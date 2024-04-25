Эндокринолог назвала привычки, продлевающие жизнь

Простые ежедневные привычки, связанные с движением и снижением уровня стресса, способны продлить жизнь. Такое заявление сделала врач-эндокринолог Зухра Павлова.
«Долгоживущие люди не посещают тренажерные залы, но вынуждены постоянно двигаться — они выращивают сады, ухаживают за домом, много ходят пешком. <…> Жители Окинавы, например, каждый день уделяют несколько минут воспоминаниям о предках, чтобы избавиться от стрессового состояния», — рассказала Павлова «Вечерней Москве».
Она добавила, что долголетию поможет привычка не переедать и заканчивать трапезу с легким чувством голода. Также стоит регулярно употреблять фасоль, сою, чечевицу и вино, а вот поедание мяса следует ограничить до пяти раз в месяц.
Россияне, которые стремятся прожить как можно дольше, должны следовать пяти правилам. Они состоят из хорошего сна, секса, спорта, сбалансированного питания и частого пребывания на солнце, считает физиолог и кандидат биологических наук, автор книг о здоровье Ольга Шестова.
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