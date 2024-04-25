Эндокринолог назвала привычки, продлевающие жизнь

Эндокринолог Павлова: отсутствие стресса и движение могут продлить жизнь

25 апреля 2024 в 06:11 Размер текста - 17 +

Долгоживущие люди много ходят пешком Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Простые ежедневные привычки, связанные с движением и снижением уровня стресса, способны продлить жизнь. Такое заявление сделала врач-эндокринолог Зухра Павлова. «Долгоживущие люди не посещают тренажерные залы, но вынуждены постоянно двигаться — они выращивают сады, ухаживают за домом, много ходят пешком. <…> Жители Окинавы, например, каждый день уделяют несколько минут воспоминаниям о предках, чтобы избавиться от стрессового состояния», — рассказала Павлова «Вечерней Москве». Она добавила, что долголетию поможет привычка не переедать и заканчивать трапезу с легким чувством голода. Также стоит регулярно употреблять фасоль, сою, чечевицу и вино, а вот поедание мяса следует ограничить до пяти раз в месяц. Россияне, которые стремятся прожить как можно дольше, должны следовать пяти правилам. Они состоят из хорошего сна, секса, спорта, сбалансированного питания и частого пребывания на солнце, считает физиолог и кандидат биологических наук, автор книг о здоровье Ольга Шестова. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Простые ежедневные привычки, связанные с движением и снижением уровня стресса, способны продлить жизнь. Такое заявление сделала врач-эндокринолог Зухра Павлова. «Долгоживущие люди не посещают тренажерные залы, но вынуждены постоянно двигаться — они выращивают сады, ухаживают за домом, много ходят пешком. <…> Жители Окинавы, например, каждый день уделяют несколько минут воспоминаниям о предках, чтобы избавиться от стрессового состояния», — рассказала Павлова «Вечерней Москве». Она добавила, что долголетию поможет привычка не переедать и заканчивать трапезу с легким чувством голода. Также стоит регулярно употреблять фасоль, сою, чечевицу и вино, а вот поедание мяса следует ограничить до пяти раз в месяц. Россияне, которые стремятся прожить как можно дольше, должны следовать пяти правилам. Они состоят из хорошего сна, секса, спорта, сбалансированного питания и частого пребывания на солнце, считает физиолог и кандидат биологических наук, автор книг о здоровье Ольга Шестова.