Эндокринолог назвала привычки, продлевающие жизнь

Эндокринолог Павлова: отсутствие стресса и движение могут продлить жизнь
© Служба новостей «URA.RU»
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Долгоживущие люди много ходят пешком Фото:

Простые ежедневные привычки, связанные с движением и снижением уровня стресса, способны продлить жизнь. Такое заявление сделала врач-эндокринолог Зухра Павлова.

«Долгоживущие люди не посещают тренажерные залы, но вынуждены постоянно двигаться — они выращивают сады, ухаживают за домом, много ходят пешком. <…> Жители Окинавы, например, каждый день уделяют несколько минут воспоминаниям о предках, чтобы избавиться от стрессового состояния», — рассказала Павлова «Вечерней Москве».

Она добавила, что долголетию поможет привычка не переедать и заканчивать трапезу с легким чувством голода. Также стоит регулярно употреблять фасоль, сою, чечевицу и вино, а вот поедание мяса следует ограничить до пяти раз в месяц.

Россияне, которые стремятся прожить как можно дольше, должны следовать пяти правилам. Они состоят из хорошего сна, секса, спорта, сбалансированного питания и частого пребывания на солнце, считает физиолог и кандидат биологических наук, автор книг о здоровье Ольга Шестова.

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Простые ежедневные привычки, связанные с движением и снижением уровня стресса, способны продлить жизнь. Такое заявление сделала врач-эндокринолог Зухра Павлова. «Долгоживущие люди не посещают тренажерные залы, но вынуждены постоянно двигаться — они выращивают сады, ухаживают за домом, много ходят пешком. <…> Жители Окинавы, например, каждый день уделяют несколько минут воспоминаниям о предках, чтобы избавиться от стрессового состояния», — рассказала Павлова «Вечерней Москве». Она добавила, что долголетию поможет привычка не переедать и заканчивать трапезу с легким чувством голода. Также стоит регулярно употреблять фасоль, сою, чечевицу и вино, а вот поедание мяса следует ограничить до пяти раз в месяц. Россияне, которые стремятся прожить как можно дольше, должны следовать пяти правилам. Они состоят из хорошего сна, секса, спорта, сбалансированного питания и частого пребывания на солнце, считает физиолог и кандидат биологических наук, автор книг о здоровье Ольга Шестова.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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