Физиолог рассказала, как продлить жизнь при помощи пяти простых правил

Физиолог Шестова: спорт личных достижений способен продлить жизнь человеку
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Клипарт. Челябинск, девушки, спортивная ходьба, ноги кривые
Спорт и свежий воздух положительно влияют на долголетие, подчеркнула Ольга Шестова Фото:

Россияне, которые стремятся прожить как можно дольше, должны следовать пяти правилам: хороший сон, секс, спорт, сбалансирование питание и частое пребывание на солнце. Об этом заявила физиолог и кандидат биологических наук, автор книг о здоровье Ольга Шестова во время эфира на телеканале «Россия 1».

«Хороший сон, секс, спорт личных достижений. Например, сегодня вы прошли тысячу шагов, а завтра — тысячу двести. Также стоит сбалансированно питаться и регулярно бывать на солнечном свете», — рассказала Ольга Шестова, раскрывая советы долголетия. Об этом она заявила во время программы «О самом главном» на «России 1».

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Успех долголетия зависит еще и от водного баланса. Об этом ранее рассказал врач-хирург, полковник медицинской службы в отставке Юрий Фокин. По его словам, старение организма замедляется, если человек выпивает нужное количество жидкости в день.

Врач-гериатр Глеб Краснов отметил важность экологии и уровня доходов. Он уточнил, что при повышении зарплат улучшается качество жизни, что и влияет на долголетие, передает Life.

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Россияне, которые стремятся прожить как можно дольше, должны следовать пяти правилам: хороший сон, секс, спорт, сбалансирование питание и частое пребывание на солнце. Об этом заявила физиолог и кандидат биологических наук, автор книг о здоровье Ольга Шестова во время эфира на телеканале «Россия 1». «Хороший сон, секс, спорт личных достижений. Например, сегодня вы прошли тысячу шагов, а завтра — тысячу двести. Также стоит сбалансированно питаться и регулярно бывать на солнечном свете», — рассказала Ольга Шестова, раскрывая советы долголетия. Об этом она заявила во время программы «О самом главном» на «России 1». Успех долголетия зависит еще и от водного баланса. Об этом ранее рассказал врач-хирург, полковник медицинской службы в отставке Юрий Фокин. По его словам, старение организма замедляется, если человек выпивает нужное количество жидкости в день. Врач-гериатр Глеб Краснов отметил важность экологии и уровня доходов. Он уточнил, что при повышении зарплат улучшается качество жизни, что и влияет на долголетие, передает Life.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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