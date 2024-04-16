Физиолог рассказала, как продлить жизнь при помощи пяти простых правил

Россияне, которые стремятся прожить как можно дольше, должны следовать пяти правилам: хороший сон, секс, спорт, сбалансирование питание и частое пребывание на солнце. Об этом заявила физиолог и кандидат биологических наук, автор книг о здоровье Ольга Шестова во время эфира на телеканале «Россия 1».
«Хороший сон, секс, спорт личных достижений. Например, сегодня вы прошли тысячу шагов, а завтра — тысячу двести. Также стоит сбалансированно питаться и регулярно бывать на солнечном свете», — рассказала Ольга Шестова, раскрывая советы долголетия. Об этом она заявила во время программы «О самом главном» на «России 1».
Успех долголетия зависит еще и от водного баланса. Об этом ранее рассказал врач-хирург, полковник медицинской службы в отставке Юрий Фокин. По его словам, старение организма замедляется, если человек выпивает нужное количество жидкости в день.
Врач-гериатр Глеб Краснов отметил важность экологии и уровня доходов. Он уточнил, что при повышении зарплат улучшается качество жизни, что и влияет на долголетие, передает
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