Физиолог рассказала, как продлить жизнь при помощи пяти простых правил

Физиолог Шестова: спорт личных достижений способен продлить жизнь человеку

16 апреля 2024 в 10:36 Размер текста - 17 +

Спорт и свежий воздух положительно влияют на долголетие, подчеркнула Ольга Шестова Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Россияне, которые стремятся прожить как можно дольше, должны следовать пяти правилам: хороший сон, секс, спорт, сбалансирование питание и частое пребывание на солнце. Об этом заявила физиолог и кандидат биологических наук, автор книг о здоровье Ольга Шестова во время эфира на телеканале «Россия 1». «Хороший сон, секс, спорт личных достижений. Например, сегодня вы прошли тысячу шагов, а завтра — тысячу двести. Также стоит сбалансированно питаться и регулярно бывать на солнечном свете», — рассказала Ольга Шестова, раскрывая советы долголетия. Об этом она заявила во время программы «О самом главном» на «России 1». Новость по теме Почему возникает постоянное чувство голода, и о каких проблемах это говорит Успех долголетия зависит еще и от водного баланса. Об этом ранее рассказал врач-хирург, полковник медицинской службы в отставке Юрий Фокин. По его словам, старение организма замедляется, если человек выпивает нужное количество жидкости в день. Врач-гериатр Глеб Краснов отметил важность экологии и уровня доходов. Он уточнил, что при повышении зарплат улучшается качество жизни, что и влияет на долголетие, передает Life . Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Россияне, которые стремятся прожить как можно дольше, должны следовать пяти правилам: хороший сон, секс, спорт, сбалансирование питание и частое пребывание на солнце. Об этом заявила физиолог и кандидат биологических наук, автор книг о здоровье Ольга Шестова во время эфира на телеканале «Россия 1». «Хороший сон, секс, спорт личных достижений. Например, сегодня вы прошли тысячу шагов, а завтра — тысячу двести. Также стоит сбалансированно питаться и регулярно бывать на солнечном свете», — рассказала Ольга Шестова, раскрывая советы долголетия. Об этом она заявила во время программы «О самом главном» на «России 1». Успех долголетия зависит еще и от водного баланса. Об этом ранее рассказал врач-хирург, полковник медицинской службы в отставке Юрий Фокин. По его словам, старение организма замедляется, если человек выпивает нужное количество жидкости в день. Врач-гериатр Глеб Краснов отметил важность экологии и уровня доходов. Он уточнил, что при повышении зарплат улучшается качество жизни, что и влияет на долголетие, передает Life.