В App Store появилось приложение «Тинькофф банка»

Приложение "Т-Старт" будет доступно в App Store всего несколько часов
Приложение "Тинькофф Банк" вернулось в App Store. Информацию об этом также можно найти в самом приложении.
"Приложение "Тинькофф банка" снова появилось в App Store", — говорится в приложении. Компания "Тинькофф" уведомила о том, что приложение "Т-Старт" будет доступно в App Store всего несколько часов.
Приложение "Т-Старт" появилось в App Store
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