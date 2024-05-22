В App Store появилось приложение «Тинькофф банка»

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Приложение "Т-Старт" будет доступно в App Store всего несколько часов
Приложение "Т-Старт" будет доступно в App Store всего несколько часов Фото:

Приложение "Тинькофф Банк" вернулось в App Store. Информацию об этом также можно найти в самом приложении. 

"Приложение "Тинькофф банка" снова появилось в App Store", — говорится в приложении. Компания "Тинькофф" уведомила о том, что приложение "Т-Старт" будет доступно в App Store всего несколько часов.

Приложение "Т-Старт" появилось в App Store
Приложение "Т-Старт" появилось в App Store
Фото:

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Приложение "Тинькофф Банк" вернулось в App Store. Информацию об этом также можно найти в самом приложении.  "Приложение "Тинькофф банка" снова появилось в App Store", — говорится в приложении. Компания "Тинькофф" уведомила о том, что приложение "Т-Старт" будет доступно в App Store всего несколько часов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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